Евгений Князев выступил в Челябинске с концертом «Запечатленный ангел»

Артист отыграл программу вместе с Магнитогорской хоровой капеллой

Народный артист России Евгений Князев и Магнитогорская хоровая капелла впервые сыграли в Челябинске духовное произведение «Запечатленный ангел». Программу, основанную на рассказе писателя Николая Лескова и сочинении композитора Родиона Щедрина, уже с успехом показали в Магнитогорске и Москве. Как приняли концерт в Челябинске и чем с корреспондентами 1obl.ru поделился Евгений Князев, рассказываем.

Совсем недавно Евгений Князев приезжал в Челябинск с Театром Вахтангова и спектаклем «Война и мир», где играл князя Николая Андреевича Болконского. На этот раз артист выступил с художественным словом и озвучил рассказ Лескова «Запечатленный ангел».

«Родион Щедрин сочинил музыку по произведению Лескова, очень хорошее, потрясающе звучащее. А уникальность нашей постановки заключается в том, что мы взяли еще и текст Лескова и соединили с грандиозной, высокодуховной музыкой. Через это произведение мы приходим к мысли, что у Господа все едины. И что у каждого из нас есть символ веры, которым мы живем, которому мы служим, мы поклоняемся», — поделился Евгений Князев.

Также артист поделился, что ему рассказ Лескова близок: по его словам, у каждого человека есть свой ангел, который ведет по жизни и помогает.

«Когда я маленьким уходил куда-то, мне мама говорила: „Иди, Бог с тобой, ты впереди, а ангел за тобой“», — рассказал актер.

Также Евгений Князев назвал Магнитогорскую капеллу прекрасным коллективом. И отдельно народный артист рассказал, что Челябинск имеет право стать «Культурной столицей 2027 года», ведь в городе идет полноценная культурная жизнь, театры все время наполнены зрителями, а на гастроли сюда приезжают самые звездные коллективы страны.

Руководитель Магнитогорской капеллы Надежда Артемьева добавила, что «Запечатленный ангел» — уникальная и по-своему дерзкая работа. Музыку Щедрина и текст Лескова южноуральские артисты решили объединить, оттолкнувшись от интервью композитора, в котором он высказался, что был бы не против, если кто-то из исполнителей когда-нибудь решится на подобный эксперимент. В Москве «Запечатленного ангела» играли в Соборной палате, под образами, в большом помещении с храмовой акустикой.

В Челябинске моноспектакль исполнили в театре драмы. Публика заполонила зрительный зал и с упоением слушала Евгения Князева и хор.