/ Валерий Ярушин сыграет и споет на юбилейном концерте ВИА «Ариэль»

Музыканты во второй раз выйдут на сцену вместе после долгих лет творческой разлуки.

В юбилейный для ВИА «Ариэль» год музыканты выйдут на сцену в «золотом составе». Концерт в Челябинске посетит один из основателей группы Валерий Ярушин. Ожидается, что он исполнит несколько песен вместе с коллегами, например: «Заповедные места», «Уходишь ты», «В краю магнолий».



Это выступление будет вторым совместным после двадцати лет разделения коллектива «Ариэль». В первый раз музыканты играли вместе в ноябре 2016 года на творческом вечере Валерия Ярушина.

Меня поразило больше всего, когда начали репетировать, как быстро мы отрепетировали. Любому молодому коллективу это нужно посоветовать — понимания друг друга с полуслова. — сказал тогда Валерий Ярушин.

Напомним, юбилейный концерт ВИА «Ариэль» состоится 24 апреля в 19:00 в Театре драмы имени Наума Орлова. В прямом эфире выступление будут транслировать на «Онлайн ТВ». Известно, что выступать музыканты будут в новых костюмах, которые отсылают фанатов к 1980-м годам.