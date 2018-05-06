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/ Смотрите на 1obl. tv праздничное открытие фестиваля классической музыки «Кармен»

Смотрите на 1obl. tv праздничное открытие фестиваля классической музыки «Кармен»

Перед южноуральцами выступят музыканты с мировыми именами.
сегодня в 08:00
  |  Культура

Классическая музыка в исполнении мировых звезд будет звучать в Сатке 6 и 7 мая. Город во второй раз принимает фестиваль «Кармен», созданный в память о Елене Образцовой. Площадка для выступлений уже подготовлена: гости и участники соберутся в ДК «Магнезит».

На фестивале можно будет услышать симфонический оркестр под руководством дирижера Мариинского театра Владислава Карклина. Увидеть фильм, посвященный Елене Образцовой, снова услышать голос оперной дивы. А тем, кто не сможет отправиться в Сатку, предлагают насладиться двухдневным классическим концертом в режиме онлайн.

Мы снова подготовили трансляцию фестиваля «Кармен» для жителей региона. В эти дни пройдут концерты с участием уже знакомого зрителям фестиваля симфонического оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки, а также музыкантов и солистов мировой сцены. Зритель услышит сопрано приглашенной солистки Большого Театра Вероники Джиоевой и баритон ведущего солиста Государственного академического Мариинского театра Владимира Мороза, а так же виртуозное исполнение Полины Осетинской (фортепиано) и Дмитрия Махтина (скрипка). — рассказали сайту «Первый областной» организаторы онлайн-трансляции.

Праздничный концерт, открывающий фестиваль, состоится 6 мая в 19:00. Прямой эфир будет доступен ЗДЕСЬ, а также в группах сайта «Первый областной» в социальных сетях.

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Смотрите на 1obl. tv праздничное открытие фестиваля классической музыки «Кармен»
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Смотрите на 1obl. tv праздничное открытие фестиваля классической музыки «Кармен»
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