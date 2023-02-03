Уже в воскресенье, 5 февраля, в эфире Первого канала — вторая часть выпуска «Непутевых заметок» о Челябинской области. Трансляция назначена на 9:40 утра по местному времени.
Съемочная группа популярной тревел-передачи приезжала на Южный Урал в декабре. Дмитрий Крылов познакомился с расписными техниками села Айлино в Саткинском районе, оценил высоту зюраткульской сосульки и погладил лося в приюте «Сохатка». А еще побывал в камнерезной мастерской и на производстве валенок в Кусе.
Напомним, первая часть выпуска была посвящена Челябинску. В эфир программа вышла 22 января 2023 года.
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