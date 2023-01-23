Челябинскую область показали в программе «Непутевые заметки»

Зрителям рассказали интересные факты из истории Челябинска

Накануне на ТВ вышел очередной выпуск популярной программы «Непутевые заметки». В этот раз ведущий Дмитрий Крылов показал зрителям достопримечательности Челябинска и области, а также рассказал об истории столицы Южного Урала, передает журналист ИА «Первое областное».

Большая часть выпуска была посвящена Челябинску. Дмитрий Крылов прошелся по пешеходной Кировке, рассматривая старинные здания и памятники и рассказывая зрителям интересные факты из истории города. Также ведущий посетил несколько театров, Южно-Уральский государственный университет, побывал на Алом поле и рассказал о реликтовом лесе.

Но не только Челябинск «засветился» в программе: Дмитрий Крылов также побывал в Кусинском районе и показал зрителям горнолыжный комплекс «Евразия».

Кстати, в «Непутевых заметках» Челябинскую область показывали уже дважды: в 2020 и 2021 годах. При этом оба раза съемочная группа приезжала в наш регион летом.