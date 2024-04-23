«Всегда себя видела только с книгами»: челябинка открыла букинистический магазин из любви к чтению

Рассказываем о редкой профессии букиниста и изданиях, которые чаще всего покупают южноуральцы

Ульяна Чиняева — букинист с десятилетним стажем. Начинала она, открыв книжный магазин прямо в однокомнатной квартире, — полки стояли рядом с кроватью и платяными шкафами. Сегодня букинистическая лавка челябинки располагается в самом центре города. О любви к литературе, книжных войнах и коллекции сюрпризов со страниц классики — в материале информагентства.

Книжный магазин Ульяны на пешеходной зоне Карла Маркса появился около семи лет назад. За это время в небольшом помещении на 13 квадратов накопилось около 6 тысяч книг: где-то они лежат ровными стопками, где-то ютятся в два ряда, часть изданий находится на полу.

Фото: Ульяна Чиняева

Любовь к книгам и книжному делу у нашей героини с детства: Ульяна не отрывалась от книг в школе, во времена студенчества подрабатывала в сетевых книжных, параллельно вела в соцсетях группу, где продавала букинистику, то есть книги, уже кем-то прочитанные и ставшие ненужными.

«Я любила читать с начальной школы, лет с 12 ходила в маленький букинистический отдел в Металлургическом районе. Я всегда себя видела только с книгами. Если у меня когда-нибудь получится, то я получу заочное образование по специальности „библиотекарь“. Может быть, когда-нибудь я перестану торговать книгами и смогу поработать в библиотеке», — делится Ульяна Чиняева.

Первые издания для своего магазина Ульяна собирала по пунктам приема макулатуры, а сейчас весь поток литературы идет от населения: южноуральцы и даже жители других регионов сами привозят издания в лавку. Люди сдают по одной книге или сразу сотню — что осталось от близких или просто не понравилось.

В лавку приходят люди разного возраста. Молодежь и челябинцы среднего возраста чаще всего заказывают книги через интернет, а пожилые заглядывают лично. Дети приходят редко, но часто появляются подростки — покупают не только книги, но и значки, календари, небольшие украшения и открытки. У челябинцев пользуются спросом и старые, и новые книги: на современную литературу «набрасываются» с удовольствием из-за цены, а среди советских изданий ищут узкоспециализированные или редкие экземпляры. За месяц в лавке покупают около тысячи книг.

Фото: Ульяна Чиняева

«В последнее время активно покупают русскую классику. Но в целом, по многолетним наблюдениям, я могу сказать, что люди любят научно-популярную литературу, красивые иллюстрированные детские издания», — делится Ульяна.

Сейчас в лавке больше всего представлена зарубежная классика, вот только Ульяна отмечает, что ее хуже всего берут: покупают популярных авторов и не обращают внимания на сербских, болгарских, африканских писателей. А вот фольклора и сказок в книжном магазине меньше всего — их разбирают за считаные минуты.

«Любой человек здесь может найти для себя что-то интересное. Есть и узкоспециализированная литература по металлургии, и Пушкин», — рассказывает букинист.

Среди стопок Буссенара, Толстого и Дюма, которые в советское время встречались на полках у всех челябинцев, можно приметить и редкости. Что-то, по честному признанию Ульяны, она увезла к себе домой, что-то забирали челябинцы со словами: «Я последние десять лет искал эту книгу!» Например, в лавке много книг с красивыми иллюстрациями советских художников, за которыми охотятся коллекционеры, бывали иностранные экземпляры середины XIX и начала XX века, большеформатные исторические и краеведческие издания и даже брошюра 1929 года по истории фокусников и чародеев.

«Не уверена, что такую литературу вообще можно где-то достать!» — замечает Ульяна.

Появляются книги в лавке через знакомых, постоянных покупателей или людей, узнавших о приеме подержанных книг в центре города. Не у всех поднимается рука выбросить книги, а библиотеки очень многое просто не принимают. Часто книги к Ульяне приходят целыми домашними коллекциями. Такие уловы из двухсот — пятисот книг покупатели разбирают очень быстро, стоит только сделать пост об этом на странице книжного. Челябинка рассказала, что буквально пару недель назад в лавке появилась коллекция советской литературы 30—40‑х годов прошлого века и всего за две недели от чьей-то личной библиотеки практически ничего не осталось.

Фото: Ульяна Чиняева

Такие «книжные приходы» порой приводят к настоящим букинистическим войнам. Так, Ульяна очень хотела подружиться с крупнейшим продавцом подержанной литературы Челябинска, но он запретил ей приходить в его магазин. А все потому, что Ульяна переманивает из-под его носа книжные коллекции. Делает это Ульяна не специально и сама долгое время не знала, что перешла дорогу другому продавцу.

Работает книжная лавка Ульяны по нестандартному графику — с четверга по воскресенье. Отдых в будние дни позволяет открывать двери для челябинцев, у которых выходные приходятся на конец недели. Порой небольшое помещение с узкими проходами наполняют с десяток человек, и развернуться становится невозможно.

Заглядывают в лавку и такие посетители

«Мне самой нравятся многие темы: я собираю литературу про цирк, пиратов, по книжному делу. У меня дома тоже порядка трех тысяч книг, и, конечно, прочитана из этого лишь малая часть. Я лелею мечту, что буду читать по сто книг в год, но пока удается около семидесяти», — признается владелица книжного.

Есть в лавке и коробка с кладами — находки из книг, которые собирались в течение пяти — семи лет. Здесь хранятся настоящие раритеты из прошлого: билетики, приглашения, обертки от советских конфет, листовки книжных магазинов, которые сейчас уже не существуют. Попадаются и старые деньги, талоны на продукты — то, что может быть интересно краеведам и историкам. Обертки от сливочно-шоколадного мороженого даже пытались перекупить, но Ульяна не делит свою коллекцию и продолжает ее собирать. В будущем планирует все красиво разложить по альбомчикам и сделать небольшую выставку для посетителей лавки.





Фото: Ульяна Чиняева