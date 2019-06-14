/ Волшебное сочетание скрипки и фортепиано услышат гости Челябинской филармонии

Музыканты исполнят 6 произведений.

Чарующее сочетание скрипки и фортепиано услышат гости Челябинской филармонии. Для них выступят лауреаты международных конкурсов с произведениями Эдварда Грига «Летний вечер» и «К твоим ногам», Йоханеса Брамса «Созерцание», Людвига Бетховена «К Элизе», Петра Чайковского «Воспоминание о дорогом месте», Жюля Массне «Размышление».

Исполнителями концерта «Смычку волшебному послушна» будут Ольга Смоленская (скрипка) и Наталья Гущина (фортепиано). Концерт ведет Лидия Заркина. Наталья Гущина — солистка Челябинской филармонии, а Ольга Смоленская — музыкант камерного оркестра «Классика». — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Концерт «Смычку волшебному послушна» пройдет 18 июня в 18:30. Гостей ждут в зале органной и камерной музыки «Родина». Билеты уже в продаже, их цена — 200, 250 и 300 рублей.