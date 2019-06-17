/ Аргентинское танго сыграют челябинцам со сцены филармонии

Гостей ждет ночной концерт.

Ночной концерт аргентинской музыки ждет гостей Челябинской филармонии 20 июня. Танго оркестр «Milonga Orquesta» исполнит произведения композитора Астора Пьяццоллы, которого называют «Великим Астором» на родине.

Астор Пьяццолла полностью изменил существовавший до него взгляд на этот танец, создав собственную концепцию. Помимо искрометных ритмов и страстных мелодий танго Пьяццоллы завораживают особой философией и романтикой. Поэтому композиции Астора часто называют «музыкой для интеллектуалов». — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Для зрителей выступят Татьяна Галкина (скрипка), Павел Кожевников (бандонеон), Иван Строев (контрабас), Роман Севостьянов (фортепиано, руководитель оркестра).

Концерт «Великий Астор» состоится 20 июня в зале органной и камерной музыки «Родина». Гостей ждут в 20:00. Цена билета — 200, 250 и 300 рублей.