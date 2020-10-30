Скрипичный концерт Гайка Казазяна покажут в эфире телеканала ОТВ

Лауреат международных конкурсов выступит в эту субботу.

Послушать 00:00

Телеканал ОТВ совместно с Министерством культуры Челябинской области продолжает проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала». Концерты и театральные постановки с самых известных сцен города в формате HD позволят насладиться любимыми мероприятиями горожан и сохранить образцы культуры региона в цифровом формате.

В ближайшую субботу, 31 октября, зрители услышат в эфире ОТВ известного российского скрипача, лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна. Выступление начнется в 19:40.