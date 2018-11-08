/ Молодые кинематографисты Южного Урала покажут свои работы на закрытии проекта «Твори Кино»

Мероприятие состоится 9 ноября.

В Челябинске пройдет финал четвертого сезона проекта «Твори Кино». Мероприятие проводится с 2015 года. В этом сезоне участниками стали 200 человек со всей Челябинской области. В рамках проекта профессиональные лекторы делятся секретами кинопроизводства, а также проводят мастер-классы. Кроме того, в этом году «Твори Кино» получило поддержку от агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Участники прошли интенсивный курс лекций и мастер-классов по сценарному и актерскому мастерству, монтажу звука и видео, режиссуре и продюсированию, и все это за один месяц! На закрытии проекта каждая команда покажет свой короткометражный фильм. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Основными задачами авторы проекта ставят развитие кинематографа на Южном Урале, а также поиск новых талантов, развитие их творческого потенциала и создание благоприятных условий для создания короткометражных фильмов.

Отметим, команда с лучшей работой получит возможность заявиться на 10-й всероссийский кинофестиваль «ЗА!», который пройдет в следующем году. Показ работ финалистов состоится 9 ноября по адресу Кирова, 76. Вход на мероприятие свободный.