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/ Мистическую оперу «Риголетто» готовят для премьеры челябинские артисты

Мистическую оперу «Риголетто» готовят для премьеры челябинские артисты

Режиссировать спектакль приехал представитель НОВАТа.
сегодня в 12:10
  |  Культура

В Челябинском театре оперы и балета премьера. Уже в феврале на сцене представят оперу «Риголетто», написанную Джузеппе Верди. Режиссером выступит Вячеслав Стародубцев, работающий в Новосибирском академическом театре, а также успевший зарекомендовать себя в выпуске кинокартин.

Уже сейчас ясно, что спектакль будет очень динамичным. Он основан на классическом фундаменте музыки и драмы. Постановка, считает режиссер, подойдет для всех возрастов.

Я очень люблю старые фильмы и фильмы-оперы — вырос на них. Мне нравится то роскошество и та оперная фактура и эстетика, которая в них присутствует. Опера — это высокий стиль, стиль большого формата, поэтому в ней всё должно быть красиво. На спектакле зрителю нужно показать то, что он не увидит на улице. Для меня красота, яркость, сочность имеют очень большое значение. Ткань присутствует в каждой моей постановке. Мне даже говорят, что это мой почерк. Этот материал является достаточно простым выразительным средством, но при этом ярким — можно создать целый образ. Например, образ Джильды связан с невинностью. Это мы, используя простынь, показываем во время первой встречи главной героини с герцогом. — рассказал режиссер Вячеслав Стародубцев.

Отметим, «Риголетто» — опера в трех актах, написанная по мотивам пьесы Виктора Гюго «Король забавляется». Опера рассказывает о чувствах молодой девушки, готовой пожертвовать собой ради любимого. В ней есть место мистике, измене и предательству.

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