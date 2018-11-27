Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.51 +0.84 75.57 +0.63
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре

«Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре

Уникальная пьеса написана специально для ТЮЗа.
сегодня в 13:56
  |  Культура
1 декабря в Молодежном театре состоится премьерное чтение пьесы «Динозавр Рекс», которую написала Светлана Баженова. На читку могут попасть все желающие, необходимо только заранее зарегистрироваться на сайте.

Светлана Баженова — автор, материалы которой публикуются в литературных журналах, написала пьесу о большом и сильном друге маленькой девочки неслучайно. На создание ее вдохновили дети, которые, даже живя в полных семьях, не получают должной любви и заботы. Режиссером спектакля выступил Олег Хапов.

Для меня история про Динозавра Рекса — о том, как обрести уверенность в себе с помощью выдуманного друга. Светлана Баженова написала хорошую сказку о девочке Еве, которая находится под прессингом взрослой жизни, придумывает себе Динозавра Рекса, который помогает ей узнать себя, наладить отношения с мамой, встретить реальных друзей. Я думаю, это будет интересно и взрослым, и детям. Мне, как папе четырёхлетней дочери, многое открылось, когда я работал с пьесой. — рассказывает Олег.

Начало мероприятия в 19:00. После читки пьесы публика сможет пообщаться с режиссером и актерами, задать интересующие вопросы и рассказать о своих эмоциях от произведения.

Общество
Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке
сегодня в 14:00
Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке
Культура
Постановка челябинского театра танца имеет шанс получить «Золотую маску»
06.11.2018
Постановка челябинского театра танца имеет шанс получить «Золотую маску»
Культура
Выставка театральных костюмов откроется в Челябинске
01.11.2018
Выставка театральных костюмов откроется в Челябинске
Культура
Театралы из Молдовы покажут свои спектакли челябинскому зрителю
31.10.2018
Театралы из Молдовы покажут свои спектакли челябинскому зрителю
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Борис Дубровский рассказал о развитии экономики области
сегодня в 15:53
Борис Дубровский рассказал о развитии экономики области
Общество
12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища
сегодня в 15:28
12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища
Общество
Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении
сегодня в 14:55
Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении
Политика
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
сегодня в 14:38
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
ШОС и БРИКС
Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске
сегодня в 14:35
Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске
Происшествия
Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым
сегодня в 14:28
Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым
Общество
Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке
сегодня в 14:00
Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке
Культура
«Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре
сегодня в 13:56
«Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6