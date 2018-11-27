/ «Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре

Уникальная пьеса написана специально для ТЮЗа.

1 декабря в Молодежном театре состоится премьерное чтение пьесы «Динозавр Рекс», которую написала Светлана Баженова. На читку могут попасть все желающие, необходимо только заранее зарегистрироваться на сайте

Светлана Баженова — автор, материалы которой публикуются в литературных журналах, написала пьесу о большом и сильном друге маленькой девочки неслучайно. На создание ее вдохновили дети, которые, даже живя в полных семьях, не получают должной любви и заботы. Режиссером спектакля выступил Олег Хапов.

Для меня история про Динозавра Рекса — о том, как обрести уверенность в себе с помощью выдуманного друга. Светлана Баженова написала хорошую сказку о девочке Еве, которая находится под прессингом взрослой жизни, придумывает себе Динозавра Рекса, который помогает ей узнать себя, наладить отношения с мамой, встретить реальных друзей. Я думаю, это будет интересно и взрослым, и детям. Мне, как папе четырёхлетней дочери, многое открылось, когда я работал с пьесой. — рассказывает Олег.

Начало мероприятия в 19:00. После читки пьесы публика сможет пообщаться с режиссером и актерами, задать интересующие вопросы и рассказать о своих эмоциях от произведения.