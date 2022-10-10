Территория школы № 13 в Сатке превращается в благоустроенный сквер. К традиционным цветочным клумбам, которые созданы сотрудниками школы, добавились парковые композиции из голубых елей и плодовых культур — уссурийских груш и сибирских яблонь. Деревья стали подарком на 85-летие учреждения, сообщает сегодня, 10 октября, пресс-служба Группы «Магнезит».
«Предприятие присоединилось к инициативе и поучаствовало в благоустройстве пришкольной территории в рамках программы „Миллион деревьев“. А все работы выполнены с помощью фонда содействия развитию Саткинского района, который продолжает реализацию проектов по благоустройству общественных территорий. Рады, что в их число вошли работы по озеленению пришкольных пространств. Спасибо за хороший подарок к юбилею школы», — говорит директор школы Лариса Куликова.
Новые посадки организованы с обеих сторон от главного входа в здание. Теперь зеленые газоны украшают композиции из хвойных и лиственных деревьев разной высоты — от 1,5 до 3 метров.
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