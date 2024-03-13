В Златоусте пройдет X международный фестиваль «Таганайские музы»

Очный этап конкурса состоится с 26 по 30 июня

В Златоусте Челябинской области этим летом пройдет юбилейный, X международный фестиваль кино и телевидения «Таганайские музы». Как правило, он собирает сотни участников из разных стран мира. Очный этап конкурса состоится с 26 по 30 июня. Соответствующую информацию разместили на сайте фестиваля.

Фестиваль проводят для популяризации современного и молодежного теле- и киноискусства, обмена опытом, выявления талантов и объединения кино- и телестудий в едином стремлении создавать фильмы и программы, раскрывающие общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни.

Фильмы для участия в конкурсе принимаются до 1 мая этого года. Не позднее 15 июня опубликуют шорт-лист авторов и команд-победителей отборочного этапа. Очный этап фестиваля пройдет с 26 по 30 июня.

«Фильмы для участия на этом этапе создаются непосредственно во время проведения финала фестиваля и оцениваются жюри», — говорится в положении фестиваля.

На фестивале будет семь номинаций. Жюри будет оценивать яркость творческой идеи, неординарность подхода к воплощению идеи, уровень воплощения творческого замысла и соответствие заявленной номинации.