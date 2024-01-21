В старинном особняке в центре Челябинска откроют музыкальный ресторан

Обновленное пространство встретит первых гостей ближе к лету

В старинном особняке купца Рябинина, расположенном на улице Каслинской в Челябинске, откроют музыкальный ресторан в партнерстве с руководителями проекта «ФортеПьяно». Об этом сообщили на странице усадьбы в социальной сети «ВКонтакте».

«Завершились переговоры, документы подписаны, и теперь пьяным и гастрономическими партнером нашего любимого дома становится... ФортеПьяно! Грандиозные планы и огромное количество работы предстоит нашему проекту для того, чтобы каждый из вас получил максимум удовольствия от посещения усадьбы Рябининых»,— говорится в сообщении.

Посетителям пообещали, что концепция пространства при этом не изменится: в усадьбе по-прежнему будут проходить творческие встречи, концерты и прочие мероприятия.