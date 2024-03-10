В Челябинске прошел отборочный этап музыкального фестиваля «Белая трость»

Победители примут участие в Гала-концерте в столичном «Крокус Сити холле»

Челябинская детская филармония стала частью большого благотворительного проекта — в воскресенье, 10 марта, здесь состоялся отборочный этап Уральского федерального округа XV Международного фестиваля «Белая трость», который проводит Благотворительный фонд по помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая; на Южном Урале фестиваль поддержали губернатор Алексей Текслер и его супруга, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Вокальные и инструментальные номера на суд жюри представили 14 участников из челябинской школы № 127 для детей с проблемами зрения и троицкой школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

Жюри было строгим: сама вдохновительница фестиваля «Белая трость» — Народная артистка России Диана Гурцкая, ее брат Роберт, продюсер фестиваля, директор Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая Федор Вайков, звукорежиссер Анатолий Ставцев и хореограф-постановщик Константин Федоров.

«Задача нашего фестиваля — рассказать про этих талантливых детей. Сегодня было сложно выбирать, такие они артистичные, искренние и естественные. Это было замечательно. Меня переполняет чувство гордости за них. Уверена, что у каждого, кто вышел сегодня на сцену, открывается большая и интересная страница в их жизни, они пронесут ее через всю жизнь, как я до сих пор с благодарностью вспоминаю, как впервые спела с Игорем Юрьевичем Николаевым, как он подошел ко мне на конкурсе „Ялта-Москва-транзит“ — я тогда не спала, наверное, неделю... Очень хочу, чтобы у детей все получилось. И так и будет, потому что на сегодня многое делается для людей с инвалидностью, детей с инвалидностью — в сфере образования, культуры и так далее. Знаю, что в Челябинской области тоже много делается в этом направлении, и хороший знак, что сегодня здесь присутствует ваша первая леди, Ирина Николаевна Текслер. Как она трепетно переживала за каждого конкурсанта — это дорогого стоит», — отметила Диана Гурцкая.

Ирина Текслер, в свою очередь, поблагодарила организаторов фестиваля за то, что доверили Челябинску провести отборочный тур проекта, который зажигает сердца любовью и надеждой.

«Я рада, что у нас в Челябинске, в Детской филармонии, проходит отборочный тур XV фестиваля „Белая трость“. Конкурсанты — дети с ограничениями по зрению, но которые живут музыкой, живут вокалом, и я благодарна каждому педагогу, кто занимается с этими детьми — это задача со звездочкой, и они блестяще ее решают. Например, наша юная флейтистка Диана Селиверстова всего за год достигла такого уровня, что занимает высокие места в различных конкурсах. Я благодарна родителям — вся ваша любовь и вера в своих детей отражается в их выступлениях. И я рада, что у нас в области есть возможность помочь детям, в том числе с проблемами по здоровью, стать настоящими артистами. Спасибо Диане Гурцкая и ее команде за то, что приехали, посмотрели на наших детей, потому что для них очень важно, тем более, здесь была возможность не просто показать себя, но пройти отбор и выступить на большой сцене в Москве», — сказала Ирина Текслер.

Отметим, ребята, которые пройдут отбор, отправятся в столицу и выступят с большими артистами в «Крокус сити холле».

После конкурсной программы Диана Гурцкая провела две творческие встречи: с детьми она поделилась секретами мастерства и тем, как выбирает песни, которые будет исполнять — главное, по ее словам, «слышать сердцем», а с педагогами учреждений для инвалидов по зрению, детских школ искусств и творческих объединений Детской филармонии обсудила возможности включения детей с проблемами зрения в общество, приобщения их ко всем сферам жизни, — этим команды Дианы Гурицкая занимается в Центре социальной интеграции в Москве.

«Наш центр — уникальное пространство, это место, где все начинается с мечты. В центре внимания — талант, а не инвалидность, и именно это формирует результат, человек начинает чувствовать в себе уверенность, творческую силу», — рассказала Диана Гурцкая.

Она добавила, что педагоги центра готовы делиться своими наработками и хотели бы обменяться опытом с челябинскими специалистами. Участники встречи договорились, что она станет началом большого сотрудничества.