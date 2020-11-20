В Магнитогорске открылась вторая библиотека нового поколения

Модернизированное учреждение посетил глава города Сергей Бердников.

В Магнитогорске Челябинской области появилась вторая библиотека нового поколения. После капитального ремонта и полной модернизации свои двери для посетителей открыла Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьёва. Учреждение посетил глава города Сергей Бердников.

В 2019 году библиотека стала победителем конкурсного отбора и получила десять миллионов рублей на модернизацию в рамках реализации национального проекта «Культура». И теперь там есть всё необходимое не только для увлекательного чтения и поиска полезной информации, но и интересного досуга: здесь и современные зоны отдыха с уютными диванами и креслами, и уголки для чтения, и даже многофункциональный конференц-зал, вмещающий в себя более 100 посетителей.

«Библиотека разделена на две функциональные зоны. На первом этаже расположен лаунж-холл для встреч и информирования посетителей с буккроссингом, афишей и местом ожидания. Второй этаж — технологичный. Он включает в себя холл с деловой информационной зоной и многофункциональный конференц-зал. Здесь же территория PRO-чтения — помещение с высокими книжными стеллажами, экспресс-зоной выдачи литературы с помощью системы RFID, автоматизированным рабочим пространством, интерактивным оборудованием, местами для чтения и коворкинга»,— рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Отметим, посещать библиотеку теперь будет удобно и людям с ограниченными возможностями: на входе обустроен пандус, приобретён гусеничный подъёмник, установлены специальные программы для слабослышащих и слабовидящих магнитогорцев. Кроме того, в библиотеке есть стол, за которым можно удобно расположиться в инвалидной коляске, а также установлена индукционная программа в помощь посетителям со слабым слухом.

«В современном мире нас должна окружать цифровая действительность. Благодаря новым технологиям мы можем легко и без посторонней помощи сориентироваться в такой библиотеке. Люди приходят сюда не только для решения конкретных задач, поиска уникальных материалов, которые хранятся здесь порой в единственном экземпляре, но и просто для того, чтобы провести свободное время с пользой. Именно для этого мы вложили в нее много ресурсов и сил, завоевали областной грант. С помощью гранта и бюджета города, а также инициативных и небезразличных людей мы смогли создать эту современную и красивую библиотеку»,— отметил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Отметим, Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьёва является головным подразделением МБУК «Объединение городских библиотек Магнитогорска». Второй филиал Объединения, расположенный на проспекте Карла Маркса, 186, тоже представляет собой современное пространство, где можно отлично провести свободное время.