23 декабря в зале Администрации Челябинска состоялась презентация сборника, в котором упомянуты значимые события, явления и люди области. Уникальный календарь можно назвать своеобразной летописью региона: в книге печатаются статьи о первых газетах, заслуженных врачах, крупнейших заводах, главах городского совета, храмах и театрах.
«Выпуск календаря — важное событие не только для нас, но для всего города, для журналистов, первых лиц. Уже с января 2021 мы знаем, от каких дат, вех отталкиваться. Сам календарь тоже скоро будет отмечать юбилей, он выходит с 1962 года почти без перерывов», — говорит Наталья Диская, директор публичной библиотеки.
Выпуск-2021 посвящен главному юбиляру года — самому Челябинску. Кроме этого в списке памятных дат — юбилей Театра драмы и городского архива, общества охраны культурного наследия, галереи OKNO, писателя Валентина Сорокина, журналиста Михаила Аношкина. Впервые был сыгран спектакль в Молодежном театре и открылась библиотека татарской и башкирской литературы. Всего дат более 300! Каждому событию или человеку посвящена библиографическая справка или целая авторская статья. Это отличный способ не только почтить память или выразить слова благодарности почетным жителям, а воссоздать историю города целиком.
«Челябинску всего 285 лет, по сравнению с многими городами-миллионниками это мало, но наша история очень насыщенна. И здорово, что авторам этого издания удалось под одной обложкой собрать знаменательные события целого региона», — отметил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.
Над сборником работают библиотекари и краеведы, научные работники и искусствоведы, писатели и журналисты, увлеченные историей родного края. Среди авторов — директор Театра драмы Елена Петрова и замдиректора областного архива Николай Антипин. Театр и архив в следующем году будут отмечать столетние юбилеи и поэтому задумали совместные праздничные проекты. Архив соберет для театра уникальную историческую подборку фактов, а в экспозиции на Кировке устроят архивную фотовыставку.
Лариса Окунева и Елена Петрова
«Мы уже начали готовиться к юбилею, открыли выставку „Сто лет и сто афиш“ и планируем праздничный авторский спектакль, с которым поедем по областным городам», — делится планами Елена Петрова, директор Театра драмы.
Юбилейные планы архива пока неизвестны, зато мы точно знаем, какие статьи будут в календаре знаменательных дат в 2025 году.
«О да, коронавирус в свое время конечно будет включен в этот сборник, уже сейчас мы собираем дневники, публикации в СМИ и прочие важные документы, на основе которых будет писаться календарь на 2025 год», — рассказывает Николай Антипин.
Презентация календаря завершилась лирически стихотворением-экспромтом «Ты очень мне дорог, Челябинск» Андрея Ядрышникова, писателя и автора одной из памятных статей. Подписываемся и уже ставим отметки в редакционном календаре на 2021 год.
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