/ В ЮУрГУ пройдет отборочный тур Международного фестиваля творчества «Вместе»

Конкурс начнется 17 февраля.

ЮУрГУ в течение многих лет является организатором крупного фестиваля творчества, который проводится в Челябинской области, а также привлекает к себе участников из зарубежья. Участниками конкурса могут стать как дети, так и взрослые: от 5 до 45 лет.

В этом году фестиваль традиционно пройдет в пяти городах Челябинской области. На сегодняшний день отборочные туры фестиваля уже прошли в Челябинске и Варне, а 11 февраля отборочный тур стартует в Магнитогорске. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель проректора ЮУрГУ по учебной работе Юлия Болотина.

Жюри фестиваля — это не только ведущие преподаватели университета, но и заслуженные артисты Российской федерации, специалисты из Челябинского государственного института культуры и искусства. Эксперты не только сделают заключение о выступлении, но и дадут рекомендации для дальнейшего развития участника.

Фестиваль проходит по ряду номинаций:

— патриотическая песня;

— народная песня;

— игра на народных инструментах;

— хореография;

— художественное слово;

— арт-забавы.

Участникам конкурса вручат дипломы, кроме того, жюри выберет лауреатов отборочных туров, которые примут участие в гала-концерте в мае.

В рамках Международного фестиваля «Вместе» 17 февраля в Челябинске состоится день Евразийской культуры, где примут участие представители более чем 20 стран Евразии.

