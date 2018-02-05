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/ В ЮУрГУ пройдет отборочный тур Международного фестиваля творчества «Вместе»

В ЮУрГУ пройдет отборочный тур Международного фестиваля творчества «Вместе»

Конкурс начнется 17 февраля.
сегодня в 11:18
  |  Культура

ЮУрГУ в течение многих лет является организатором крупного фестиваля творчества, который проводится в Челябинской области, а также привлекает к себе участников из зарубежья. Участниками конкурса могут стать как дети, так и взрослые: от 5 до 45 лет.

В этом году фестиваль традиционно пройдет в пяти городах Челябинской области. На сегодняшний день отборочные туры фестиваля уже прошли в Челябинске и Варне, а 11 февраля отборочный тур стартует в Магнитогорске. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель проректора ЮУрГУ по учебной работе Юлия Болотина.

Жюри фестиваля — это не только ведущие преподаватели университета, но и заслуженные артисты Российской федерации, специалисты из Челябинского государственного института культуры и искусства. Эксперты не только сделают заключение о выступлении, но и дадут рекомендации для дальнейшего развития участника.

Фестиваль проходит по ряду номинаций:

 — патриотическая песня;
 — народная песня;
 — игра на народных инструментах;
 — хореография;
 — художественное слово;
 — арт-забавы.

Участникам конкурса вручат дипломы, кроме того, жюри выберет лауреатов отборочных туров, которые примут участие в гала-концерте в мае.

В рамках Международного фестиваля «Вместе» 17 февраля в Челябинске состоится день Евразийской культуры, где примут участие представители более чем 20 стран Евразии.

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