/ «Уральские пельмени» и Бушуевский фестиваль признаны лучшими событиями в России

Им присвоили статус национальных событий.

Сразу два южноуральских фестиваля вошли в итоговый рейтинг 200 лучших событий России. Первый — фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Он проходит уже несколько лет на территории челябинского парка, славится широким столом с пельменными угощениями и народными играми. Второе событие — Бушуевский фестиваль. Он проходит в Златоусте летом, связан с историей оружейного мастерства, которым славится город.



В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место. Представленные здесь проекты заслужено получили статус «национального», так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы рейтинга.



Отметим, что лучшие события выбирали путем народного голосования. «Уральские пельмени на Николу зимнего» и Бушуевский фестиваль вошли в десятку признанных, и потому им присвоили статус «Национального события».