В центре Сатки появились гигантские булыжники на ножках

Новый арт‑объект называется «Гуляющие камни»

В Сатке на улице Пролетарской установили новый арт-объект. На газоне поставили камни с ножками, напоминающими лапы паука. Экспозиция называется «Гуляющие камни», автор необычной композиции — итальянский скульптор Якопо Мандич.



Инсталляция сделана из доломита и магнезита. Художник подготовил скульптуры еще два года назад, но установили их только сейчас. Арт- объекты созданы при поддержке Группы «Магнезит».

«Скульптуры отражают проявление духа в материи, выраженного в различных формах, в растительном, животном, человеческом мирах и в противоположных понятиях тяжести и легкости, стационарности и подвижности, одушевленности и неодушевленности. Они заставляют задуматься над чувством предела и его возможным преодолением», — комментируют работу в фонде «Собрание».

«Мне нравится работать с магнезитом, он имеет различные формы и структуру. Несмотря на свой огнеупорный характер, очень хрупок. Поэтому создание из него больших скульптур — это новые возможности для минерала», — отмечал в одном из интервью скульптор Якопо Мандич.

«Гуляющие камни» не первая работа Якопо Мандича, выставленная в Сатке. Два года назад в городе установили арт-объект «Невидимые силы № 2» — валун с круглым отверстием, внутри которого горит обруч.