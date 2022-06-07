В Сатке на улице Пролетарской установили новый арт-объект. На газоне поставили камни с ножками, напоминающими лапы паука. Экспозиция называется «Гуляющие камни», автор необычной композиции — итальянский скульптор Якопо Мандич.
Инсталляция сделана из доломита и магнезита. Художник подготовил скульптуры еще два года назад, но установили их только сейчас. Арт- объекты созданы при поддержке Группы «Магнезит».
«Скульптуры отражают проявление духа в материи, выраженного в различных формах, в растительном, животном, человеческом мирах и в противоположных понятиях тяжести и легкости, стационарности и подвижности, одушевленности и неодушевленности. Они заставляют задуматься над чувством предела и его возможным преодолением», — комментируют работу в фонде «Собрание».
«Мне нравится работать с магнезитом, он имеет различные формы и структуру. Несмотря на свой огнеупорный характер, очень хрупок. Поэтому создание из него больших скульптур — это новые возможности для минерала», — отмечал в одном из интервью скульптор Якопо Мандич.
«Гуляющие камни» не первая работа Якопо Мандича, выставленная в Сатке. Два года назад в городе установили арт-объект «Невидимые силы № 2» — валун с круглым отверстием, внутри которого горит обруч.