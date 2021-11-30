В центре Челябинска предложили установить ледяную фигуру скандального кораблика

О проекте рассказал главный архитектор города Павел Крутолапов

В ледовом городке на площади Революции может появиться ледяная скульптура кораблика. Об идее установки арт-объекта рассказал главный архитектор города Павел Крутолапов на фестивале современного искусства «МАЧ-фест».



По словам главного архитектора, проект кораблика на площади Революции ему прислали челябинские художники.

«Кораблик узнаваем и ассоциируется с Челябинском, его уже знают за пределами города. Мне нравится работа художников как проявление уличного искусства. Если они предложат проект ледяной скульптуры на согласование, мы его рассмотрим. Но в этом году фигура не подходит по теме ледового городка», — прокомментировал Павел Крутолапов Первому областному информационному агентству.

Коллаж с корабликом художники прислали главному архитектору Павлу Крутолапову

Тематика городка в этом году — «Сказочный лес». Строительство уже началось. Чтобы установить скульптуру кораблика, согласовывать ее придется с управлением культуры города и управлением архитектуры администрации Челябинска.

Напомним, что граффити белого кораблика на черном фоне время от времени появляется на улицах Челябинска. Кто рисует кораблики — неизвестно. В этом году автор не только продолжил рисовать этот символ в городе, но и создал арт-объект на реке Миасс — отправил в плавание деревянный кораблик у Троицкого моста. И ни с кем это не согласовывал.