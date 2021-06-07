Челябинцы выбрали «Сказочный лес» главной темой будущего ледового городка

Почти 50% голосов горожан отдано героям русских сказок

В Челябинске подвели итоги голосования на портале «Активный житель74». В числе объектов голосования — ледовый городок на площади Революции, который каждый год возводится для прогулок и зимних забав.

Какой станет центральная тема городка — решили горожане в ходе голосования: не первый год они выбирают концепциюглавного новогоднего украшения города.

«Бесспорным лидером стал проект „Сказочный лес“, в котором живут герои русских сказок, — за него проголосовали 49,31% участников. За „Бажовские сказы“ по мотивам „Уральских сказов“ П. Бажова высказались 19,07% опрошенных. Тему „Время открытий“, посвященную 500-летию завершения первого кругосветного путешествия Фернандо Магеллана и 150-летию романа Ж. Верна, выбрали 15,81% проголосовавших. „Детские сказки“, тема, подготовленная к юбилеям детских писателей К. Чуковского, Л. Кэрролла, Э. Успенского, А. Н. Толстого, А. Милна понравилась 11,17% участников голосования. Ледяное воплощение „Легендарного оркестра“, посвященное грядущим в 2022 году торжествам в честь композиторов А. Скрябина, И. Стравинского, С. Василенко и другим заинтересовало 3,64% ответивших», — рассказали об итогах опроса в челябинской администрации.

Кроме того, 1% горожан доверяют выбор концепции ледового городка 2022 года специалистам.