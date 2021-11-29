В Челябинске началась установка главной новогодней елки города

На площади Революции строители возводят горки для снежного городка

В Челябинске приступили к установке главной новогодней елки города. Искусственное дерево собирают на площади Революции. Высота ее больше десяти метров, и, чтобы собрать каркас и ветви, сегодня, 29 ноября, к памятнику Ленину пригнали подъемный кран.



Несколько дней назад началось строительство ледового городка — рабочие собирают каркас для горок. Как стало известно журналисту Первого областного информагентства, ледовый городок подготовят к 24 декабря.





Напомним, что в этом году тема городка — «Сказочный лес». На площади вырежут ледяные скульптуры, посвященные русским народным сказкам. В проекте — композиция «Царевна-лягушка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Трон», а также лабиринты, ледяное панно с символом года.

Кстати, большую новогоднюю елку уже установили в Курчатовском районе. Сияющая огнями ель появилась на прошлой неделе прямо посреди катка на «Лыжной базе».