Неизвестный челябинец, рисующий белые кораблики на улицах города, реализовал новый проект. Молодой человек украсил рисунками десятки ситибордов по всему городу. Вандал (или вандалы) смогли поместить распечатки прямо под стекла рекламных щитов.
По словам автора, за ночь 4 августа было расклеено 20 корабликов. Но плакаты быстро убрали монтажники.
«Сегодня ночью реализовал масштабный проект. К сожалению, все 20 работ были уничтожены уже через 2 часа», — сообщил автор канале bpv_spv.
Напомним, что белый кораблик на черном фоне начал появляться на улицах Челябинска ещё в 2019 году. Неоднократно изображением перекрывали красивые рисунки на щитах трансформаторных будок. За это горожане невзлюбили вандала.
Свое имя молодой человек держит в тайне, про него известно, что он не умеет рисовать и работает с трафаретом. Этим летом на реке Миасс появился интересный арт-объект от него: двухметровый кораблик из дерева, плавающий прямо по водной глади.