Неизвестный челябинец, рисующий белые кораблики на улицах города, реализовал новый проект. Молодой человек украсил рисунками десятки ситибордов по всему городу. Вандал (или вандалы) смогли поместить распечатки прямо под стекла рекламных щитов.

По словам автора, за ночь 4 августа было расклеено 20 корабликов. Но плакаты быстро убрали монтажники.

«Сегодня ночью реализовал масштабный проект. К сожалению, все 20 работ были уничтожены уже через 2 часа», — сообщил автор канале bpv_spv.