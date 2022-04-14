В Каслях построят новый фонтан

Общественное пространство благоустроят у ДК им. Захарова

К 1 августа в Каслях построят новый фонтан у Дворца культуры им. И. М. Захарова. Об этом сообщили в администрации района. В планах этого сезона — обустроить общественное пространство и привести в порядок прилегающие ко дворцу территории.



Для выполнения работ администрация Каслинского района заключила контракт с «Ремонтно-Строительной Компанией». На обустройство пространства выделено 11,6 млн рублей.

«В стоимость контракта входит обустройство фонтана, асфальтирование проездов к нему и ДК и покрытие брусчаткой. Мероприятие пройдет согласно программе „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“ и в рамках партийного проекта „Городская среда“», — рассказал заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец.

Параллельно с этим во Дворце культуры им. И. М. Захарова идет капитальный ремонт. В 2022 году планируют отремонтировать коридоры, фойе большого зала, зрительный зал и центральный фасад Дворца культуры, установить новое оборудование и мебель, купленные ранее. В прошлом году в ДК отремонтировали кровлю, а на фасаде художник из Екатеринбурга нарисовал граффити с рыбаком и озером.

