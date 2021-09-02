Власти Троицка объяснили отмену строительства фонтана в центре города

Решение о реализации проекта принималось в отсутствие главы

В центре Троицка, напротив филиала ЧелГУ, несколько месяцев назад раскопали котлован под будущий фонтан. Чем теперь его наполнить — головная боль местных властей. Обещанного в 2021 году светомузыкального фонтана не будет. В мэрии пояснили, почему объект сняли с финансирования.

В администрации города рассказали, что решение о строительстве фонтана принималось в тот период, когда глава Александр Виноградов не работал из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий. Исполняла полномочия главы города на тот момент Елена Василяускене, заместитель главы по общим вопросам.

«В период отсутствия Александра Виноградова по не зависящим от него причинам исполняющий полномочия главы города не смог убедить правительство области в необходимости строительства фонтана, и как итог — финансирование на эти цели с администрации города Троицка было снято», — пояснили в мэрии.

По словам Александра Виноградова, центральная площадь теперь имеет незавершенный вид из-за пустующего котлована вместо фонтана. Пока он поставил коллегам задачу — добиться в следующем году повторного выделения областного финансирования на этот объект.

На котловане уже готово основание, проложены сети водоснабжения, водоотведения и электричества.