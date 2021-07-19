В Сатке открыли самый крупный природный арт‑объект в истории Уральской биеннале

Искусство и промышленность соединились в отработанном карьере моногорода

В Сатке в минувшие выходные стартовала шестая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Участники приехали из Екатеринбурга в самое сердце моногорода Челябинской области — в карьеры комбината «Магнезит». В рамках двухдневного маршрута для экскурсий были открыты сразу несколько закрытых производственных площадок, на которых резиденты проекта создали арт-объекты. Подробности — в репортаже корреспондента ИА «Первое областное».

В Сатке день начался с посещения производственной площадки «Группы Магнезит», где на фасаде 14-этажной высокотемпературной шахтной печи художник из Нижнего Новгорода Андрей Оленев нарисовал огромный мурал. Автор стал первым резидентом биеннале, который посетил город и выбрал объект для «холста».

«Работа называется „Рекультивация“, художник хотел поработать именно над этой темой, потому что, как вы уже слышали, „Группа Магнезит“ становится более экологичной. Еще особенность — когда художник работал, на улице была экстремальная жара, еще и холстом стала работающая печь. Это был огромный труд и для художника, и для работников предприятия, потому что такого большого мурала, тем более на работающем объекте, в Сатке еще не было»,— рассказал куратор арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале 2021 года Владимир Селезнев.





На огромной картине изображена часть процесса производства магнезитовых огнеупоров, груды самого минерала и заботливые руки человека, который посреди каменных глыб высаживает росток дерева для восстановления природного баланса. Особенность биеннале 2021 года в том, что художники и авторы инсталляций не просто приезжают в промышленные города за идеями. Их творения остаются там, где они насытились впечатлениями для будущих произведений искусства (раньше воплощение проектов в жизнь происходило за пределами городов на маршруте — Прим. ред.).

«Вот уже больше 10 лет Уральская индустриальная биеннале экспериментирует с абсолютно разными сценариями взаимодействия искусства и производства, искусства и индустриальности. И мы видим в этом огромную энергию, невероятное количество возможностей для соединения этого гигантского масштаба индустриального производства и художественной оптики», — отметила во время открытия мурала комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова.

Но все самое интересное ждало участников впереди. После посещения мурала от нижегородского художника автобусы отправились на другой конец города, где расположен Березовский карьер. В этом месте раньше добывали магнезит, сейчас объект закрыт для производства и постепенно заполняется бирюзовой водой подземных родников. Именно на нем свои мысли претворил в жизнь Василий Кононов-Гредин. Инсталлятор вместе с командой монтажников за месяц установил на сводах карьера 250 металлических зеркал.





«Этот объект абсолютно знаковый для биеннале, это самый крупный ленд-арт-объект (направление в искусстве, где создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом. — Прим. ред.), который мы когда-либо создавали в рамках проекта, и я уверена, что эта инсталляция останется в истории искусства. На самом деле мы ходили вокруг этого карьера и думали о нем много лет. Это был огромный вызов: это промышленная площадка, на ней введено огромное количество ограничений, здесь вообще сложно что-либо реализовать. Но эта инсталляция получилась», — отметила на площадке Алиса Прудникова.

По словам самого автора проекта, он вдохновился идеей, когда впервые оказался на Березовском карьере. Перед глазами Василия предстала отработанная производственная площадка, насквозь пропитанная воспоминаниями о тяжелом людском труде. Теперь же природа, затапливая карьер водой, снова забирает этот искусственный ландшафт себе.

«Инсталляция не кричит о том, что она здесь главная. Для меня было важно соединить мою мысль и место, чтобы произведение стало продолжением природы. Все элементы установлены внутри инсталляции так, чтобы они были продолжением того, что нас окружает. Так, в утренние часы солнечные лучи и блики идут на теневые стороны карьера, днем возникают моменты, когда зеркала создают искусственное солнце на воде, вечером здесь абсолютно потрясающий закат, который также играет в зеркалах», — рассказал Василий Кононов-Гредин.

Зеркала установлены в карьере по особому порядку, каждое из них было настроено по глубокому замыслу автора. Некоторые даже не сразу видны посреди ландшафта, нужно приглядеться, чтобы среди каменной тверди разглядеть гладь металла. Во время монтажа те, кто занимался претворением инсталляции в жизнь, назвали зеркала «суровыми челябинскими зонтиками». Каждое из них весит 25 килограммов, поднимали их рабочие вручную за приваренную к основанию ножку, так, что во время дождей они служили и защитой от осадков.





Еще одна особенность инсталляции в том, что со временем она неминуемо исчезнет. За время монтажных работ, по словам Василия Кононова-Гредина, вода уже поднялась почти на четыре метра. К моменту официального открытия биеннале некоторые из зеркал уже скроются в образовавшемся озере. Это означает, что для каждого, кто увидит этот арт-объект, он предстанет по-своему.

Напомним, осенью-2021 на Урале состоится 6-я Уральская биеннале современного искусства. Основная площадка события располагается в Екатеринбурге, но художники собираются создавать арт-объекты по всему Уралу. Помогать им в этом будут кураторы из Екатеринбурга и городов-участников. Выездными площадками в Челябинской области стали Челябинск, Сатка, Кыштым и поселок Сокол под Снежинском.