В Сатке появился новый арт‑объект

Световая инсталляция обозначает возраст города и будет меняться

Новый арт-объект появился на габионе на улице 18-й годовщины Октября. Об этом сообщил в своем ВК-паблике глава Сатки Александр Глазков.

«Световая инсталляция на въездной улице была обустроена за счет средств местного бюджета в рамках программы благоустройства Сатки. Она украшает нашу набережную в дневное время и светится в ночное», — написал глава города.

Последняя цифра, обозначающая возраст города, будет меняться каждый год.

Отметим, что Сатка — один из самых продвинутых городов Челябинской области в сфере развития городской среды и известна своими креативными решениями. Например, два арт-объекта — фигуристка и хоккеист — установлены возле ледовой арены (работа студентов-сварщиков Саткинского горно-керамического колледжа), на смотровой площадке «Русский магнезит» звенят гигантские колокольчики, придуманные студенткой ГИТИСа Анастасией Кун, на газон в центре Сатки поставили большие булыжники на ножках (арт-объект от итальянского скульптора Якопо Мандича), а на Березовском карьере однажды повесили 250 больших зеркал, и этот арт-объект номинировали на премию Сергея Курехина.