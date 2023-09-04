Жители Сатки проголосовали за строительство ФОКа с бассейном

Новый спортивный объект появится благодаря инициативе Алексея Текслера и Сергея Коростелева

В Сатке завершилось онлайн-голосование при выборе строительства нового спортивного объекта. Жители города большую часть голосов отдали за возведение плавательного бассейна. Сегодня, 4 сентября, результатами голосования поделился глава администрации Саткинского района Александр Глазков. Инициаторами строительства ФОКа выступили губернатор Алексей Текслер и президент Группы «Магнезит» Сергей Коростелев.

Новый ФОК с бассейном появится в микрорайоне Западном. Именно эта площадка была выбрана под строительство. Жителям Сатки в ходе народного онлайн-голосования предстояло лишь решить, какой спортивный объект там будет располагаться. В интернете был запущен опрос из нескольких вопросов, ответить на которые можно было анонимно. В нем приняли участие более 5 тысяч респондентов.

Результаты онлайн-голосования опубликовал в своем аккаунте в соцсетях глава администрации Саткинского района Александр Глазков. Так, 96,3% жителей считает, что ФОК в микрорайоне Западном должен иметь бассейн с ваннами для взрослых и детей. 90,4% проголосовали за строительство ФОКа, а 82% — за специализированные тренажерные залы. Наконец, 41,3% опрошенных отдали свои голоса в пользу строительства универсального спортивного зала.

Напомним, что в июле состоялась церемония открытия ледовой арены «Сатка». В ней принял участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Выступая перед жителями Сатки, глава региона сообщил им, что между правительством региона и Группой «Магнезит» достигнута договоренность о строительстве в Сатке физкультурно-оздоровительного комплекса. И призвал жителей района самим выбрать, каким именно будет этот спортивный объект.