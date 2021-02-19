В Публичной библиотеке хранится роскошное издание справочника начала ХХ века

Его воссоздали по репринтной технологии в питерском издательстве

Отсканировали, восстановили недостающий текст, напечатали в полноцвете на дизайнерской бумаге и обернули «желтые страницы» 1914 года в кожаный переплет с золоченым сечением. Стоимость шедевра полиграфического искусства — 33 тысячи рублей. Но в читальном зале Публички ознакомиться с содержанием торгово-промышленного справочника «Екатеринбург и Урал» можно бесплатно.

Внутри — подробная информация о губерниях региона: Вятской, Оренбургской, Уфимской, Тобольской и Пермской. Есть данные о правительственных учреждениях и предприятиях, аптеках, магазинах и много оригинальной рекламы.

Обувной магазин, например, рекламируется на закладке в виде цветного сапожка на ленточке из шелка. Типография Судакова — на полноцветной листовке. А торговый дом «Моисеев и сыновья» стал спонсором целого раздела: его реклама отпечатана сверху на нескольких разворотах. Также свой товар нахваливают производители серпов и продавцы пианино, а зубные врачи приглашают на прием.

Форма обратной связи в справочнике тоже оригинальная: на отрывной купон в 14-м году предлагали приклеить марку и отправить в редакцию замечания, сообщения о неточностях и пропусках.