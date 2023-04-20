В Магнитогорске прошли съемки клипа на песню «Эй, ухнем!»

Во флешмобе поучаствовали горожане

В Магнитогорске накануне, 19 апреля, завершился первый и самый масштабный день съемок клипа на русскую народную песню «Эй, ухнем!». Во флешмобе приняли участие более тысячи человек, рассказывает на своей странице «ВКонтакте» руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Спасибо всем, кто откликнулся! Спасибо военному учебному центру ЮУрГУ! Спасибо МГТУ им. Г. И. Носова! Вы большие молодцы! Спасибо каждому магнитогорцу, кто принял участие во флешмобе и съемке клипа!»,— благодарит участников проекта Ирина Текслер.

Съемка клипа приурочена к приближающемуся Дню Победы. Флешмоб проходил на площади перед монументом «Тыл — фронту». Песню «Эй, ухнем!» исполнили солисты Магнитогорского театра оперы и балета со сводным хором и народным оркестром Челябинской области.

Русская народная песня «Эй, ухнем!» была впервые записана композитором Милием Балакиревым в 1886 году, Считается бурлацкой по происхождению. Композиция символизирует единение, стойкость, крепость духа и силу воли.