В Челябинске открылась выставка про Уральский добровольческий танковый корпус

Гости могут узнать историю дивизии и боевой путь добровольцев

Выставка «Урала седого геройские дети» открылась в Челябинском центре искусств на улице Сони Кривой, 30. Экспозиция посвящена 80-летию создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Посетить выставку, которая будет работать до 14 мая, можно бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в феврале — мае 1943 года по инициативе жителей Урала и на собранные ими средства. Рабочие собрали сверх плана более 200 танков и сами сели за рычаги управления боевыми машинами.

27 июля 1943 года добровольцы стали участниками масштабного Бориловского танкового сражения в Орловской области. Именно там немцы назвали корпус «Танковой дивизией черных ножей». Добровольцы дошли от Орла до Берлина, а закончили войну 9 мая 1945 года, освободив Прагу.

Добавим, что скоро в Челябинск доставят подарочный тираж книги «Танкисты Урала в битве за Орел». Ее автор — профессор Орловского университета Егор Щекотихин.

К 80‑летию со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса ИА «Первое областное» собирало ключевые цифры и факты, а также мифы из истории создания самого крупного народного боевого подразделения времен Великой Отечественной войны.

