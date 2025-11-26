Старинный храм праведного Симеона Верхотурского в урочище Свобода в Каслинском округе включен в Единый государственный реестр памятников истории и культуры как объект регионального значения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Челябинской митрополии.
В соответствующем приказе Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области новый памятник значится, как «Булзинская заимка (хутор) Ново-Тихвинского женского монастыря». Заимка возникла на пожертвованных землях площадью 560 гектаров. Каменный храм с колокольней был освящен 13 апреля 1884 года.
«Булзинское подворье — это важный пример монастырского хозяйства и землепользования XIX века. Комплекс отражает высокий уровень развития монастырской деятельности на Урале и демонстрирует, какую роль играли монастыри в освоении региональных земель, в развитии сельскохозяйственной культуры и социальной инфраструктуры края», — подчеркнули в Госкомитете.Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.