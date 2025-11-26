Булзинская заимка со старинным храмом стала памятником культуры регионального значения

Комплекс демонстрирует роль монастырей в освоении земель, развитии сельхозкультуры и социальной инфраструктуры края

Старинный храм праведного Симеона Верхотурского в урочище Свобода в Каслинском округе включен в Единый государственный реестр памятников истории и культуры как объект регионального значения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Челябинской митрополии.





В соответствующем приказе Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области новый памятник значится, как «Булзинская заимка (хутор) Ново-Тихвинского женского монастыря». Заимка возникла на пожертвованных землях площадью 560 гектаров. Каменный храм с колокольней был освящен 13 апреля 1884 года.





«Булзинское подворье — это важный пример монастырского хозяйства и землепользования XIX века. Комплекс отражает высокий уровень развития монастырской деятельности на Урале и демонстрирует, какую роль играли монастыри в освоении региональных земель, в развитии сельскохозяйственной культуры и социальной инфраструктуры края», — подчеркнули в Госкомитете.