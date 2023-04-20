В Магнитогорске записали новый аудиогид для прогулок по городу. Он предназначен для школьников и подростков — это увлекательное путешествие в компании виртуального спутника — мальчика Тиши.
Часовой аудиогид по самым интересным местам города составили и записали в Театре Talk, частном актерском пространстве, где раньше ставили экспериментальные спектакли. Аудиогид придумали и разработали совместно с городской администрацией.
Вся прогулка строится как путешествие во времени и начинается в северной части парка у Вечного огня, там где детская площадка и скейт-парк.
Чтобы воспользоваться аудиогидом, нужен лишь смартфон с наушниками и час свободного времени. Запись выложена бесплатно в приложении izi. travel. ru.
Напомним, ранее Театр Talk записал аудиопрогулку для взрослых жителей и гостей города. Одно время по Магнитогорску даже водили театрализованные экскурсии.
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