В Магнитогорске записали новый аудиогид для прогулок по городу. Он предназначен для школьников и подростков — это увлекательное путешествие в компании виртуального спутника — мальчика Тиши.

Часовой аудиогид по самым интересным местам города составили и записали в Театре Talk, частном актерском пространстве, где раньше ставили экспериментальные спектакли. Аудиогид придумали и разработали совместно с городской администрацией.

Вся прогулка строится как путешествие во времени и начинается в северной части парка у Вечного огня, там где детская площадка и скейт-парк.

Чтобы воспользоваться аудиогидом, нужен лишь смартфон с наушниками и час свободного времени. Запись выложена бесплатно в приложении izi. travel. ru.

Напомним, ранее Театр Talk записал аудиопрогулку для взрослых жителей и гостей города. Одно время по Магнитогорску даже водили театрализованные экскурсии.