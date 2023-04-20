Циркач из Миасса приглашен в труппу Алишера Алиева

В Челябинске завершился фестиваль циркового искусства «Арлекино»

В фестивале циркового искусства приняли участие более 1000 артистов и коллективов. Воспитанник кружка «Коломбина» 18-летний Лев Высотин из Миасса выступил блестяще и получил предложение заключить контракт с труппой Алишера Алиева.

Художественный руководитель цирка «Виват», известный на весь мир артист Алишер Алиев был поражен выступлением Льва. Молодой артист подготовил композицию «Граттаж» с акробатикой, гимнастикой и танцем. Алиев оценил постановку, придумал, как доработать номер, дополнить реквизитом, и выразил уверенность, что талантливому юноше будут рукоплескать на всех фестивалях.

Художественный руководитель цирка «Виват» уверен, что Лев Высотин способен выступать на лучших цирковых площадках.