В Магнитогорске открылся Фестиваль театров малых городов

На открытии выступил актер Евгений Миронов

30 мая на набережной за монументом «Тыл — фронту» в Магнитогорске стартовал Фестиваль малых театров России. Актеры Евгений Миронов и Марина Александрова сыграли спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления».



Юбилейный, десятый, фестиваль займет несколько театральных площадок Магнитогорска — драмтеатр им. Пушкина, ДК им. Орджоникидзе и театр опер и балета. Покажут двадцать спектаклей. Среди них есть необычные по формату. Например, аудиоспектакли и постановки-путеводители.

Открытие фестиваля посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Для нас большая честь принимать фестиваль. Челябинская область по настоящему театральный регион. И хочу отметить, что сегодня они заполняются потому что есть потребность. В 2019 году я обещал, что в Челябинской области каждый год будет годом театров и это общение выполняю»,— рассказал Алексей Текслер на открытии фестиваля.

На фестивале выберут пять театров-победителей в пяти номинациях. Еще один коллектив получит спецприз от губернатора. Впервые за историю фестиваля победителям вручат статуэтки каслинского литья, которые сделали специально для фестиваля.

«Я здесь в первый раз, но вернусь еще раз. Я очень рад, что вы радушно нас принимаете», — со сцены рассказал Евгений Миронов, главный организатор фестиваля и руководитель Театра Наций.

Фестиваль театров малых городов проходит в Челябинской области впервые, он продлится до 5 июня.