В Магнитогорске торжественно открылся Фестиваль театров малых городов. 16 коллективов со всей страны представят на суд жюри лучшие спектакли больших и малых форм.
В приветственной речи со сцены глава Магнитогорска Сергей Бердников объявил, что в числе участников фестиваля есть труппа Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра.
«Они наши братья не только по искусству. Когда всем Советским Союзом строился наш завод, мы к ним ездили учиться работать на конвертере. Привет вам, друзья!» — эмоционально приветствовал со сцены гостей Сергей Бердников.
Гости из новой российской республики в конкурсной программе не заявлены: артисты и руководство театра примет участие в смотрах спектаклей, мастер-классах и творческих встречах.
«У нас нет сцены (временная сцена во Дворце пионеров сейчас ремонтируется), но есть помещение для репетиций. Так что мы делаем выездные спектакли, сказки, например «Золотой цыпленок». Есть и большие истории. Я сделала спектакль «Человек, который платит», с ним мы отправились на фестиваль в Ульяновск. Мы в России практически не были, так что стать гостем Фестиваля театров малых городов — большая удача! Тем более что здесь мы не просто играем спектакль и уезжаем. Здесь есть общение с коллегами, обсуждение спектаклей, можно посмотреть другие работы, впитать в себя что-то. Нам сейчас важно поддержать людей, ставить оптимистичные спектакли. Мы пережили очень много, никуда не уезжали, были в городе. Так что хочется вселять надежду», — рассказывает Лариса Колесник, режиссер и актриса Мариупольского драмтеатра.
Для коллег и ветеранов завода труппа театра устроит небольшой концерт «Душа солдатская и доля» по главам поэмы Твардовского «Василий Теркин».
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