В одном из дворов Челябинска открывают бесплатный летний кинозал

Творческая семья каждый год устраивает киновечера возле своего дома на ул. Худякова

Уже 1 июня во дворе на ул. Худякова, 23, состоится первый летний киносеанс. Здесь ставят экран, включают проектор и бесплатно показывают интересное кино.

Такое очень соседское и уютное развлечение устраивает семья Климиных. Ирина — художник, Данил — мастер по ремонту велосипедов (он один из первых собрал кастомный мотовелосипед «Черная работа» — погуглите, про него много писали). Каждое лето у себя во дворе многоэтажки они устраивают киносеансы для друзей, соседей и случайных знакомых. Кино выбирают нестандартное, ближе к арт-хаусу. Для гостей готовят лимонад и печенье, и очень рады, когда кто-то приносит что-нибудь еще к общему столу.



Первый сеанс приурочен ко Дню защиты детей, 1 июня. Так что смотреть будут забавный семейный фильм «Каникулы маленького Николя». Сбор гостей — в 19:30, фильм запустят в 20:00. Рядом есть детская площадка для тех, кто вдруг заскучал.

Лучше, если вы возьмете с собой то, на чем будете сидеть, — раскладные кресла, коврики, гамаки или подушки. У Климиных есть небольшой запас для гостей, но на всех может не хватить.