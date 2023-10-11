В Магнитогорске начались съемки короткометражки «Россия — страна городов»

Творческая группа проекта — студенты Санкт‑Петербургского института кино и телевидения

На фоне исторических кварталов Соцгорода и улиц Ленинского района Магнитогорска разворачивается съемочная группа короткометражного научно-популярного фильма «Россия — страна городов». Основная команда создателей этой картины состоит из студентов и выпускников Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Проект получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Фильм посвящен урбанизации в ХХ веке и значимости промышленности в данном процессе.

По словам творческой группы, Магнитогорск является ярким примером исторического витка, когда развитие промышленности стимулировало градостроительство и освоение огромных территорий страны. В фильме зрители смогут увидеть не только современные территории парков и скверов, но и фасады домов, построенных в 20—30-е годы прошлого века. Особое внимание будет уделено зданию МОУ СОШ № 21, расположенному на улице Планерной, 2а.

«Первая локация, которую мы посетили в городе, — монумент „Тыл — фронту“. Нас потряс не только масштаб монумента, но и масштаб металлургического комбината. Мы, конечно, знали, что предприятие большое, но, когда увидели его вживую, были поражены. Всей нашей съемочной группе понравился город, его красивая архитектура и визуальная „чистота“, ведь в Магнитке наружная реклама значительно меньше бросается в глаза, чем в том же Санкт-Петербурге. Мы отсняли почти весь материал, который планировали, и уже совсем скоро нам нужно уезжать, но однозначно мы все хотели бы вернуться в Магнитогорск еще! Несмотря на холодную погоду, город и металлургический комбинат оказали нам очень теплый прием!» — отмечают авторы проекта.

Таким образом, фильм «Россия — страна городов» позволяет зрителям окунуться в историю Магнитогорска и узнать о его роли в развитии городской инфраструктуры и промышленности в прошлом веке. Это будет интересное путешествие по времени и пространству, которое позволит лучше понять урбанистические трансформации, происходящие в России.