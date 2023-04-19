Гигантскую картину Кукрыниксов выставят в Челябинске накануне Дня Победы

Полотно называется «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии»

Грандиозная картина, написанная творческим объединением Кукрыниксов, будет выставлена в Зале искусств ЮУрГУ. Историческое полотно хранится в Челябинском музее изобразительных искусств и ежегодно экспонируется накануне 9 Мая в Картинной галерее. Так как сейчас галерея закрыта на ремонт, произведение разместят в университете.

Картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» с протокольной точностью воспроизводит события 8 мая 1945 года. Полотно размером 220 см на 310 см по традиции является неизменным атрибутом выставок Музея изобразительных искусств, посвященных Дню Победы.



Выставка в ЮУрГУ дополнена мультимедийным проектом «Победа крупным планом» о том, как создавалось монументальное полотно, о месте, времени, действующих лицах исторического события, а также архивными фото и видео. Кроме того, на выставке также будут представлены произведения челябинских художников Анатолия Ладнова «Встреча» и Анатолия Пастухова: «Отдых после боя», «Война народная», «Ленинградская окраина. Дни войны».

Торжественное открытие выставки «Великий День Победы» состоится 20 апреля 2023 года в 13:00 в Зале искусств ЮУрГУ. Вход свободный. Выставка будет работать до конца мая.