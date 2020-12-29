В Историческом музее заложили артиллерийский снаряд

Так выглядит капсула времени, которую вскроют через 25 лет

Школьники, ветераны войны, священнослужители и культурные деятели Челябинска написали послания потомкам — людям, которые в 2045 году будут отмечать 100-летие победы в Великой Отечественной войне. Письма сложили в тубу, схожую с артиллерийским снарядом, выставили почетный караул и сняли видео о всех причастных. Этой акцией завершается памятный, юбилейный год Победы.Мы заглянули в письма детей: они пишут про мирное небо и подвиги предков, светлую память и сыновний долг. А еще фантазируют, какими они будут в этом 2045-м.Капсулу пока не запечатали, памятные письма от школьников города и области продолжают поступать. А 17 января, в день рождения Челябинской области, снаряд запечатают и он займет свое место в залах Исторического музея. Скорее всего, экспонат в ближайшее время появится и в онлайн-экспозиции.