Школьники, ветераны войны, священнослужители и культурные деятели Челябинска написали послания потомкам — людям, которые в 2045 году будут отмечать 100-летие победы в Великой Отечественной войне. Письма сложили в тубу, схожую с артиллерийским снарядом, выставили почетный караул и сняли видео о всех причастных. Этой акцией завершается памятный, юбилейный год Победы.
Мы заглянули в письма детей: они пишут про мирное небо и подвиги предков, светлую память и сыновний долг. А еще фантазируют, какими они будут в этом 2045-м.
Капсулу пока не запечатали, памятные письма от школьников города и области продолжают поступать. А 17 января, в день рождения Челябинской области, снаряд запечатают и он займет свое место в залах Исторического музея. Скорее всего, экспонат в ближайшее время появится и в онлайн-экспозиции.
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