Челябинскому цирку вернут его исторический вид

На фасадах снова появятся бронзовые скульптуры

Росгосцирк в 2021 году ускорит ремонт в челябинском цирке, закрытом на реконструкцию еще в мае 2019 года. Зданию обещают вернуть его исторический облик: такое же цветовое оформление, входы и крыльцо. Для отделки фасадов выбрали гранитный камень, композитные алюминиевые панели и фиброцементные плиты.





Фото: @chel_arch

А главное — на боковые входы главного фасада вернут бронзовые скульптуры Клоуна и Эквилибриста авторства скульптора Шишакина. Их отреставрируют и повесят на прежние места.





Фото: @chel_arch

Сроки завершения ремонта не уточняются, предположительно челябинский цирк откроется в 2022 году. Кстати, у нас есть целый сюжет, в котором мы рассказываем, как продвигается ремонт внутри здания и как выглядит цирковая арена прямо сейчас.

Добавим, что здание построили в 1979 году по проекту института «Челябинскгражданпроект». Тогда архитекторы опирались на облик краснодарского цирка, а также учли опыт лучших цирков страны и мнения ведущих артистов.