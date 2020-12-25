В Историческом музее Челябинска ожил шерстистый носорог

Специальное приложение расскажет и покажет полную историю экспонатов

Сразу несколько залов челябинского Исторического музея теперь подключены к виртуальной платформе Artefact. Приложение позволяет зрителям выставки увидеть и узнать о каждом предмете еще больше подробностей.

Залы и экспозиции, для которых доступен виртуальный гид, отмечены qr-кодами. Наводите камеру смартфона на код, ждете несколько секунд и получаете исчерпывающую информацию о витрине перед вами. Для экспонатов загружены дополнительные статьи, фото и аудиорассказы. Например, можно узнать, где был найден шерстистый носорог, чем питался и как двигался. Или перейти к стенду с челябинским метеоритом, посмотреть подборку памятных видео и мнения ученых о небесном камне, который переполошил город в далеком 2013 году.





Фото из архивов музея

Artefact знает всю подноготную 43 предметов, выставленных в разных залах музея. Но сотрудники музея на достигнутом не остановятся и в ближайшем будущем практически весь музейный фонд будет доступен онлайн.

Добавим, что буквально на днях возможности сервиса Artefact начал использовать краеведческий музей Копейска.