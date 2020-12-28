Последняя афиша 2020 года: куда сходить в Челябинске 28—31 декабря

Новый год в ледовом городке на центральной площади, «Щелкунчик» в одеяле и детективные истории в органном зале — завершаем 2020 год с хорошим настроением!

Понедельник, 28 декабря

«Как это звучит на органе: детективные истории»

Органный зал «Родина», 18:30, 6+

Билеты: 200—500 рублей





Фото: культура.рф

Тюменская органистка Мария Блажевич устроит слушателям экскурсию в мир кинематографа и сыграет популярные детективные мелодии на органе. Прозвучат классические и близкие нам заставки из экранизаций Шерлока Холмса (прилипчивая мелодия BBC тоже будет), заглавные темы из сериалов «Эркюль Пуаро», «Коломбо», «Комиссар Мегрэ», «Мисс Марпл» и даже «Она написала убийство». В общем, мы знаем, что вы будете пересматривать в каникулы.

Вторник, 29 декабря

«Сказка из Палеха»

НХТ, 12:00, 6+

Билеты: 350 рублей





Фото: архив НХТ

Сказка для детей и взрослых о том, как праздновали Рождество в давние времена. Как колядовали, прогоняли кикимор и леших, расписывали тарелки и готовились встречать главный праздник в году. Спектакль «Путеводная звезда» основан на традициях и творческих идеях древнего села Палех — одной из русских столиц иконописи и лаковой игрушки. И знаете, это не шоу, как сейчас модно устраивать на Новый год, а именно святочная сказка: добрая, деревенская и немного наивная, как всем нам под новогодний праздник нужно. Спектакль покажут перед Новым годом еще раз, 30 декабря в 12:00.

«Щелкунчик»

К\з им. Прокофьева, 18:30, 6+

Билеты: 600—800 рублей





Фото: архив к\з им. Прокофьева

Удивительное дело, на сцене не будет декораций, действа и костюмов. Но получится самый новогодний «Щелкунчик». Потому что прекрасная Ольга Телякова из Молодежного театра будет читать всем собравшимся в зале сказку Гофмана, а челябинский симфонический оркестр — подыгрывать в тревожные, трогательные и счастливые моменты. Хочется взять с собой одеяло, какао с корицей и орешки в фольге. Кстати, если хотите до Нового года успеть на театрального «Щелкунчика», то в оперном осталось ОДНО ПОСЛЕДНЕЕ место, так-то!

Среда, 30 декабря

Уральский «Морозко»

К\з им. Прокофьева, 14:00, 6+

Билеты: 300—350 рублей





Фото: архив филармонии

Музыкальная и интерактивная сказка на новый лад — это когда играет звонкая музыка, на сцене лучшие танцоры ансамбля «Урал», а юные зрители из зала могут принять участие в большом празднике зимы. Наш любимый с детства «Морозко» слегка переосмыслили, но волшебный лес, любимые животные и новогодние чудеса остались. Нереально красивые костюмы, оригинальные декорации и звонкие песни — праздничное настроение обеспечено.

«Двенадцать месяцев»

Театр оперы и балета, 15:00, 6+

Билеты 250—350 рублей





Фото: архив оперного театра

Необычный мюзикл, который детскую сказку напоминает отдаленно. Вместе с Марушкой зрители отправятся в волшебный лес, где встретят злого Бармалея, загадочного Снежного человека и даже веселых Бабок Ёжек с электрогитарами. Впрочем, перед Новым годом какие только чудеса не случаются, тем более со сказками!

Четверг, 31 декабря

«Медвежья сказка о чудесах»

Театр кукол, 13:00, 3+

Билеты: 400 рублей





Фото: архив кукольного театра

Добрая кукольная сказка «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» о том, как малыш-медвежонок получил в подарок от снеговика три волшебные снежинки и решил, что новогодние чудеса должны случаться не только с ним, но и со всеми его друзьями. Приятный бонус от театра в фойе — наряженная елка, фотозона с подарками и Дед Мороз, конечно.

«В космос!»

Площадь Революции, до 3:00, 0+

Бесплатно и для всех





Фото: Марина Власова, 1obl.ru

Если в предновогодней кутерьме не успели побывать в нашем космическом ледовом городке, то праздничная ночь — самое лучшее время. Городок с горками, волшебной подсветкой и наряженной елкой будет открыт до 3 часов ночи. Можно накататься с горок перед застольем или приехать незадолго до полуночи, чтобы услышать куранты. Важно: фейерверки на площади запускать нельзя — только у реки.