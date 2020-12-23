В Историческом музее состоялась премьера военного спектакля

На сцену вышли профессиональные актеры и школьники



В Историческом музее состоялась премьера спектакля «Завтра была война» — удивительного проекта, который посвящен юбилею Великой Отечественной войны. Тамаз Гачечиладзе, руководитель театральной лаборатории «Метро», собрал на сцене школьников, увлеченных театром, и профессиональных актеров. Репетиции в Zoom, перерыв почти на полгода и последние генеральные репетиции в новых декорациях — карантин сильно затормозил работу над спектаклем, но активная поддержка челябинских театров, Исторического музея и городской думы позволила ребятам показать спектакль в юбилейном году. Правда, в усеченном варианте: реконструкцию школьного бала и театрализованную выставку пришлось отменить.





«Для меня театр всегда был процессом не для слабых духом людей. Но те, в кого хоть раз попадет магия театра, уйти из него не может. Проект „Завтра была война“ — это спектакль, собравший под свое крыло 12 школьников из разных школ и профессиональных актеров. И я рад, что после большого перерыва премьера состоялась. Ребята получили колоссальный опыт, который им очень пригодится, учитывая, что многие из них связывают свое будущее с театром», — отметил Тамаз Гачечиладзе.

В дебаркадере Исторического музея начинающие актеры и их опытные коллеги из Камерного театра и Театра драмы разыграли историю из жизни советских школьников в канун рокового 1941 года. И пусть нынешние школьники не знают, что такое война на самом деле, но они совершенно точно сохранят ощущение, почерпнутое в текстах Бориса Васильева.





Спектакль буквально собран всем театральным Челябинском. Лаконичные и мобильные декорации придумал и сделал художник Андрей Толстов вместе с коллегами производственной мастерской театра «Манекен». А рядом со школьниками на сцене играли заслуженные артисты Владимир Зеленов, Виктор и Надежда Нагдасевы, Алла Точилкина.





«Спектакль „Завтра была война“ — это на самом деле пример классического, даже академического спектакля. Подвижные декорации. Простые и понятные диалоги. Минимализм в реквизите и костюмах. Мы должны помнить о том времени, о тех людях, о мальчишках и девчонках, что ушли на фронт еще детьми. Через подобные спектакли, через литературу и искусство, посвященное теме Великой Отечественной войны, молодые люди должны сохранить память о том времени», — пишет в отзывах руководитель одного из школьных театров Челябинска Валентин Комаровский.

Из-за пандемии немногим удалось стать зрителями спектакля. Но те, кто был, оценили совсем не школьный уровень постановки и бесценный опыт военного проекта.