Рождественский Штраус-концерт — 7 и 8 января в оперном театре

Музыканты впервые исполнят сочинения Иоганна Штрауса — сына

Одно из самых праздничных рождественских событий — традиционный Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае». В этом году программа немного изменилась: будут исполнены сочинения Иоганна Штрауса — сына, которые ранее не исполнялись, а также номера из трех оперетт Франца Легара. Непременно прозвучит вальс «На прекрасном голубом Дунае», полька «Гром и молния». «Марш Радецкого» оркестр исполнит вместе с залом — этот номер всегда проходит на ура. Впервые в концерте примет участие Алексей Пьянков с арией Октавио из оперетты «Джудитта» Легара. Штраус-концерты в оперном — 7 и 8 января, начало в 19:00.

