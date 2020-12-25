Пятница, 25 декабря
Гастрофест «Счастье быть»
Миасс, стадион «Труд», 0+
Вход свободный
Фото со страницы фестиваля в «Инстаграме»
В Миассе устраивают настоящий рождественский фестиваль с едой, напитками, фотозонами и народными гуляньями. Для этого на стадион «Труд» завезли ледяные скульптуры, нарядили несколько разнокалиберных елочек и развесили гирлянды. А благодаря киоскам с едой, горячими напитками и сладостями тут стало очень тепло и уютно. В гастрономическом фестивале принимают участие кофейные лавки, сыроварни и кондитерские. А еще можно будет попробовать необычный стрит-фуд. Например шведские рулле, испанский чуррос, пян-се и гонконгские вафли. Фестиваль продлится до Рождества, праздники будут каждый день, а по вечерам организаторы обещают фейерверки. Что приятно: есть бесплатная парковка и специальный трансфер с горнолыжного курорта «Солнечная долина». Едем за новогодним настроением в Миасс, но помним, что маски-шоу и социальная дистанция — по-прежнему главные в программе.
«Живые» подлинники Дали
Зал им. Александрова, 16:00, 6+
До 28 февраля 2021, билеты — от 150 рублей
Фото Музея искусств
Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery привозит в Челябинск подлинники Дали и свою мультимедийную выставку «Сюрреализм — это я!». Каждый гость выставки сможет погрузиться в «живые сны» Дали — увидеть, как оживают его картины, мечты и безумные образы. Для этого несколько лучших мультипликаторов и компьютерных дизайнеров потратили прилично так времени и создали виртуальную и весьма сюрреалистическую реальность. А наш музей искусств не только приготовил подходящее оборудование для выставки, но и придумал несколько творческих мастер-классов для детей и взрослых в честь открытия.
Премьера мюзикла «В замке Снежной королевы»
Органный зал «Родина», 11:00, 3+
Билеты — от 300 рублей
Фото предоставлено режиссером Романом Прецером
Этот музыкальный спектакль с классическим андерсеновским сюжетом и новогодним антуражем — первая масштабная постановка в стенах органного зала. Ее особенность еще и в том, что сам орган становится эпичным элементом декорации — он встроен в большой замок Снежной королевы. Сказку поставил режиссер Роман Прецер, он же с аранжировщиком Антоном Соколовым написал музыку. Орган тоже участвует в спектакле: в исполнении пианистки Ларисы Тимшиной прозвучат классические произведения органной музыки. Герои поют вживую. Во взрослых ролях заняты артисты Челябинской филармонии, а детей играют талантливые ребята из творческих коллективов города, самому юному — девять лет. Получилась старая новая музыкальная сказка для детей и взрослых с хорошо знакомым сюжетом. Только из двенадцати осколков — в форме кубов, оклеенных виниловыми наклейками, — в финале Кай складывает не слово «Вечность», а... впрочем, сами увидите.
«Греческий салат», премьера
Mini-театр, 19:00, 16+
ул. Плеханова, 45, билеты — от 400 рублей
Фото с личной страницы Вадима Долговых
Музыкальный стендап, баллада, сторителлинг, моноспектакль — мы тут слегка затрудняемся с жанром. Знаем одно: на сцене будет Вадим Долговых, актер челябинской драмы. Вадим славится необычными работами. Например, играл моноспектакль «Любовь живет три года» в кофейне и интриговал зрителей в психоделическом триллере о раздвоении личности «Враг». В это раз все будет куда веселее: Вадим выйдет на сцену с гитарой и будет рассказывать о греческих богах, мифах, супергероях, искусстве, театре и инопланетянах.
Суббота, 26 декабря
Виртуальная экскурсия с геологом
Youtube, 12:00, 7+
Билеты — 200 рублей
Фото с личной страницы Аркадия Шохина
Самое безопасное событие в нашей пандемичной реальности. Аркадий Шохин, геолог, член Русского географического общества, расскажет о Челябинске то, что раньше вы и не знали. Например, что одна из улиц города буквально золотая — построенная на золотой россыпи, бери сито и намывай. А на территории одного из районов обнаружили окаменевшие останки доисторических акул. Для фанатов экологии и теории заговоров Аркадий расскажет о радиационном фоне челябинского гранита и покажет, как его замерять. В общем, если каникулы у детей уже начались, а вы к такому повороту не готовы, — оплачивайте билет и усаживайте детей перед компьютером без всяких угрызений совести. Вопросы и уточнения — по тел. 8-912-777-73-30 или здесь.
Воскресенье, 27 декабря
Щелкунчик в кино
КТ им. Пушкина, 15:30, 3+
Билеты — от 200 рублей, дети до 5 лет бесплатно
Фото из архивов Большого театра
Представляете, вы можете попасть в «Большой» на «Щелкунчика» в канун Нового года! Сказка? Ну почти, зато на большом экране кинотеатра им. Пушкина. «Щелкунчик» — самая новогодняя из всех сказок. А балет Большого театра в постановке Юрия Григоровича — самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Занимаем места, готовим подарки и наслаждаемся.
Показательные выступления фигуристов
ЛА «Трактор», 13:00, 0+
Билеты — от 500 рублей
Фото из архивов 1obl.ru
Завершается чемпионат страны по фигурному катанию, главные награды розданы, и на лед выходят лучшие спортсмены страны — просто потанцевать и продемонстрировать свое мастерство. В показательных будут парные выступления и прокаты чемпионов. Пока солд-аут, если хотите попасть на трибуны — ищите в соцсетях тех, кто пойти не может.
Читка пьесы «Я танцую как дебил»
Молодежный театр, 19:00, 16+
Вход по спискам
Афиша спектакля
Последняя предновогодняя читка и пьеса в самый раз, одиозная. Рязанский режиссер Игорь Витренко написал историю о человеке, у которого возраст в паспорте ну совсем не совпадает с ощущениями души и тела. На сцене будут много говорить и танцевать vogue, специально для этого пригласили танцовщиц под руководством Katarina Еbony. Маски, репосты и отзывы после спектакля обязательны.
Музыкальная веб-гостиная
Zoom, 17:00, 12+
Участие —200 рублей, билеты тут
Фото из группы события «ВКонтакте»
Челябинская оперная певица Елена Мордасова проводит культурно-популярные встречи для ценителей классической музыки. Каждая встреча посвящается композитору, певцу или музыкальному жанру. И не переживайте: вся сложная музыкальная теория по ходу беседы органично вплетается в истории музыки или вовсе остается за кадром. А в кадре — много звуков, чистого голоса Елены и даже юмора. Конкретно эта встреча — о Шаляпине. Человеке, который проложил себе дорогу из крестьянской избы из Суконной слободы на сцены оперных театров мира.