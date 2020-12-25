Планы на выходные: куда пойти в Челябинске и области 25—27 декабря

«Щелкунчик» Большого театра, рождественский фестиваль в Миассе и театральные премьеры — главные события предстоящих выходных

Пятница, 25 декабря

Гастрофест «Счастье быть»

Миасс, стадион «Труд», 0+

Вход свободный





Фото со страницы фестиваля в «Инстаграме»

В Миассе устраивают настоящий рождественский фестиваль с едой, напитками, фотозонами и народными гуляньями. Для этого на стадион «Труд» завезли ледяные скульптуры, нарядили несколько разнокалиберных елочек и развесили гирлянды. А благодаря киоскам с едой, горячими напитками и сладостями тут стало очень тепло и уютно. В гастрономическом фестивале принимают участие кофейные лавки, сыроварни и кондитерские. А еще можно будет попробовать необычный стрит-фуд. Например шведские рулле, испанский чуррос, пян-се и гонконгские вафли. Фестиваль продлится до Рождества, праздники будут каждый день, а по вечерам организаторы обещают фейерверки. Что приятно: есть бесплатная парковка и специальный трансфер с горнолыжного курорта «Солнечная долина». Едем за новогодним настроением в Миасс, но помним, что маски-шоу и социальная дистанция — по-прежнему главные в программе.

«Живые» подлинники Дали

Зал им. Александрова, 16:00, 6+

До 28 февраля 2021, билеты — от 150 рублей





Фото Музея искусств

Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery привозит в Челябинск подлинники Дали и свою мультимедийную выставку «Сюрреализм — это я!». Каждый гость выставки сможет погрузиться в «живые сны» Дали — увидеть, как оживают его картины, мечты и безумные образы. Для этого несколько лучших мультипликаторов и компьютерных дизайнеров потратили прилично так времени и создали виртуальную и весьма сюрреалистическую реальность. А наш музей искусств не только приготовил подходящее оборудование для выставки, но и придумал несколько творческих мастер-классов для детей и взрослых в честь открытия.

Премьера мюзикла «В замке Снежной королевы»

Органный зал «Родина», 11:00, 3+

Билеты — от 300 рублей





Фото предоставлено режиссером Романом Прецером

Этот музыкальный спектакль с классическим андерсеновским сюжетом и новогодним антуражем — первая масштабная постановка в стенах органного зала. Ее особенность еще и в том, что сам орган становится эпичным элементом декорации — он встроен в большой замок Снежной королевы. Сказку поставил режиссер Роман Прецер, он же с аранжировщиком Антоном Соколовым написал музыку. Орган тоже участвует в спектакле: в исполнении пианистки Ларисы Тимшиной прозвучат классические произведения органной музыки. Герои поют вживую. Во взрослых ролях заняты артисты Челябинской филармонии, а детей играют талантливые ребята из творческих коллективов города, самому юному — девять лет. Получилась старая новая музыкальная сказка для детей и взрослых с хорошо знакомым сюжетом. Только из двенадцати осколков — в форме кубов, оклеенных виниловыми наклейками, — в финале Кай складывает не слово «Вечность», а... впрочем, сами увидите.

«Греческий салат», премьера

Mini-театр, 19:00, 16+

ул. Плеханова, 45, билеты — от 400 рублей





Фото с личной страницы Вадима Долговых

Музыкальный стендап, баллада, сторителлинг, моноспектакль — мы тут слегка затрудняемся с жанром. Знаем одно: на сцене будет Вадим Долговых, актер челябинской драмы. Вадим славится необычными работами. Например, играл моноспектакль «Любовь живет три года» в кофейне и интриговал зрителей в психоделическом триллере о раздвоении личности «Враг». В это раз все будет куда веселее: Вадим выйдет на сцену с гитарой и будет рассказывать о греческих богах, мифах, супергероях, искусстве, театре и инопланетянах.

Суббота, 26 декабря

Виртуальная экскурсия с геологом

Youtube, 12:00, 7+

Билеты — 200 рублей





Фото с личной страницы Аркадия Шохина

Самое безопасное событие в нашей пандемичной реальности. Аркадий Шохин, геолог, член Русского географического общества, расскажет о Челябинске то, что раньше вы и не знали. Например, что одна из улиц города буквально золотая — построенная на золотой россыпи, бери сито и намывай. А на территории одного из районов обнаружили окаменевшие останки доисторических акул. Для фанатов экологии и теории заговоров Аркадий расскажет о радиационном фоне челябинского гранита и покажет, как его замерять. В общем, если каникулы у детей уже начались, а вы к такому повороту не готовы, — оплачивайте билет и усаживайте детей перед компьютером без всяких угрызений совести. Вопросы и уточнения — по тел. 8-912-777-73-30 или здесь.

Воскресенье, 27 декабря

Щелкунчик в кино

КТ им. Пушкина, 15:30, 3+

Билеты — от 200 рублей, дети до 5 лет бесплатно





Фото из архивов Большого театра

Представляете, вы можете попасть в «Большой» на «Щелкунчика» в канун Нового года! Сказка? Ну почти, зато на большом экране кинотеатра им. Пушкина. «Щелкунчик» — самая новогодняя из всех сказок. А балет Большого театра в постановке Юрия Григоровича — самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Занимаем места, готовим подарки и наслаждаемся.

Показательные выступления фигуристов

ЛА «Трактор», 13:00, 0+

Билеты — от 500 рублей





Фото из архивов 1obl.ru

Завершается чемпионат страны по фигурному катанию, главные награды розданы, и на лед выходят лучшие спортсмены страны — просто потанцевать и продемонстрировать свое мастерство. В показательных будут парные выступления и прокаты чемпионов. Пока солд-аут, если хотите попасть на трибуны — ищите в соцсетях тех, кто пойти не может.

Читка пьесы «Я танцую как дебил»

Молодежный театр, 19:00, 16+

Вход по спискам





Афиша спектакля

Последняя предновогодняя читка и пьеса в самый раз, одиозная. Рязанский режиссер Игорь Витренко написал историю о человеке, у которого возраст в паспорте ну совсем не совпадает с ощущениями души и тела. На сцене будут много говорить и танцевать vogue, специально для этого пригласили танцовщиц под руководством Katarina Еbony. Маски, репосты и отзывы после спектакля обязательны.

Музыкальная веб-гостиная

Zoom, 17:00, 12+

Участие —200 рублей, билеты тут





Фото из группы события «ВКонтакте»

Челябинская оперная певица Елена Мордасова проводит культурно-популярные встречи для ценителей классической музыки. Каждая встреча посвящается композитору, певцу или музыкальному жанру. И не переживайте: вся сложная музыкальная теория по ходу беседы органично вплетается в истории музыки или вовсе остается за кадром. А в кадре — много звуков, чистого голоса Елены и даже юмора. Конкретно эта встреча — о Шаляпине. Человеке, который проложил себе дорогу из крестьянской избы из Суконной слободы на сцены оперных театров мира.