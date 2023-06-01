В Челябинской области поставили три спектакля про Сатку

Экспериментальные истории лаборатории «Огнеупорные» рассказывают про город будущего, завод и местную молодежь

«В Сатке нет своего театра, так что у них давно был запрос на какие-то театральные проекты. И нам показалось, что лаборатория будет уверенным первым шагом. Потому что тут можно привлечь людей, которые никакого отношения к театру раньше не имели, пригласить гостей. А главное — по-новому взглянуть на город, найти новые и неожиданные смыслы в самой Сатке, в заводе. Лаборатория, знаете, хорошо „рыхлит почву“. И по эмоциональному отклику участников проекта — все получилось!»

— рассказывает Иван Миневцев.

«Это история о том, насколько идеи, мечты и желания молодого поколения готовы выдержать огненный напор жизненного опыта взрослых людей. Поразмышляем, возможно ли словами предостеречь от каких-то ошибок молодежь, можно ли им что-то своим примером доказать или им придется проходить свой собственный путь...»

— уточняет режиссер эскиза Владимир Комаров.

«Для Сатки и участников лаборатории это было некое знакомство с документальным театром, с необычным форматом. Каждая из трех пьес вполне может стать самостоятельным спектаклем. Версию драматурга Игоря Витренко хоть сейчас бери и делай на большой сцене. И я слышал отзывы актеров и жителей, что этот материал действительно нужно поставить. Наша лаборатория закончилась. Но продолжение следует»,

— добавляет Иван Миневцев.