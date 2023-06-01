В Сатке завершилась театральная лаборатория «Огнеупорные». Неделю приглашенные драматурги, режиссеры, театральные критики и местные жители создавали пьесы о Сатке и ее героях, проблемах и мечтах. А потом представляли их публике в жанре читки — то есть минимум художественных средств, максимум внутренней экспрессии. Процессом руководил режиссер Молодежного театра из Челябинска Иван Миневцев.
«В Сатке нет своего театра, так что у них давно был запрос на какие-то театральные проекты. И нам показалось, что лаборатория будет уверенным первым шагом. Потому что тут можно привлечь людей, которые никакого отношения к театру раньше не имели, пригласить гостей. А главное — по-новому взглянуть на город, найти новые и неожиданные смыслы в самой Сатке, в заводе. Лаборатория, знаете, хорошо „рыхлит почву“. И по эмоциональному отклику участников проекта — все получилось!»— рассказывает Иван Миневцев.
Всего за несколько дней в рамках лаборатории придумали три истории. Одна, «Око Магнезита», рассказывает о подростках. Они решили поступать в столичный театральный вуз и теперь пытаются преодолеть все сомнения и препятствия, которые чинит им город, его заводское настоящее, прошлое и будущее. Пьесу на основе реальных событий записала драматург из Москвы Полина Бабушкина, а для сцены подготовил режиссер Владимир Комаров.
«Это история о том, насколько идеи, мечты и желания молодого поколения готовы выдержать огненный напор жизненного опыта взрослых людей. Поразмышляем, возможно ли словами предостеречь от каких-то ошибок молодежь, можно ли им что-то своим примером доказать или им придется проходить свой собственный путь...»— уточняет режиссер эскиза Владимир Комаров.
По ощущениям Ивана Миневцева, «Ого Магнезита» оказалось самой эмоциональной читкой. Многие из участников читки впервые выходили на сцену, отвечали на вопросы. Вели, можно сказать, диалог настоящего и будущего.
Самый интересный и спорный спектакль — «ИИ Суперзвезда» в жанре GPT-опера. Драматург Игорь Витренко собрал истории заводчан, которые работают в уникальную эпоху — в момент, когда искусственный интеллект приходит на службу человеку в тяжелых производствах. Причем в результате читки уже стало понятно: магнезитовцы не боятся, что ИИ их заменит. Они рады, что теперь тяжелую руду не нужно перебирать руками, что эра машин сделала человека свободнее.
Наконец, самый трогательный и продуктивный спектакль — сторителлинг-эскиз с участием заводчан и жителей Сатки. Каждый из них выходил и размышлял, а чего же им в жизни не хватает. Получились очень личные истории, потому что каждый искал отклик внутри себя в первую очередь.
«Для Сатки и участников лаборатории это было некое знакомство с документальным театром, с необычным форматом. Каждая из трех пьес вполне может стать самостоятельным спектаклем. Версию драматурга Игоря Витренко хоть сейчас бери и делай на большой сцене. И я слышал отзывы актеров и жителей, что этот материал действительно нужно поставить. Наша лаборатория закончилась. Но продолжение следует», — добавляет Иван Миневцев.
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