В середине июня состоится премьера первого аудиоспектакля по Ленинскому району Челябинска. Аудиопроменад готовят в Молодежном театре под руководством режиссера Ивана Миневцева.
Прогулка «Я покажу тебе кое-что, пойдем» (12+) собрана из рассказов жителей Ленинского района Челябинска, собранных вместе с учениками гимназии № 100 при содействии ДК ЧТПЗ и в рамках антропологической школы, посвященной исследованию локальной идентичности.
Последнее — это проект «Вспышки и пробелы», который в Челябинске запустили при поддержке команды столичного культурного пространства «ГЭС-2». В проекте несколько направлений, которые заточены под выявление городских ценностей и локального контекста. Иначе говоря, несколько художников, перформеров, танцоров и случайных жителей города проведут ряд встреч и прогулок, чтобы описать Челябинск как культурный феномен и предмет искусства.
Экскурсия от Молодежного театра станет частью итогового проекта, презентация которого пройдет 17—18 июня.
«Это можно даже назвать свиданием. Участник приходит на спектакль и может выбирать, с кем пройти этот путь, с парнем или с девушкой. Я называю это свиданием до берега моря. То есть наш маршрут заканчивается у Смолино. Я хочу, чтобы каждый из зрителей влюбился в своего собеседника и в Ленинский район. Участники экскурсии услышат много историй, как если бы прогулялись по улочкам с местным жителем, который тут родился и вырос», — делится подробностями Иван Миневцев.
Прогулка организована следующим образом. За несколько дней до 17 июня будет объявлена регистрация — число участников ограничено, так как часть пути нужно будет ехать на маршрутке. Те, кто зарегистрируется, должны будут прийти на Плодушку, чтобы познакомиться с организаторами и получить доступ к специальному телеграм-боту. Для экскурсии понадобятся наушники. Пока запланировано два показа спектакля. Но если желающих будет много, организаторы добавят маршруток.
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